【新冠肺炎】荃景圍胡忠游泳池場地主管初步確診

《經濟通通訊社１６日專訊》荃灣區議員趙恩來在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發文，指接到消息指荃
景圍胡忠游泳池場地主管初步確診，即時聯絡康文署跟進。
趙恩來引述康文署回覆稱，該名初步確診康樂助理員居於屯門，平常在辦公室內工作，未與
公眾有近距離接觸，署方已安排辦公室內工作密切接觸者進行病毒檢測，結果均呈陰性，而荃景
圍胡忠游泳池其他職員正在荃灣仁濟醫院進行病毒檢測，暫時未有結果。
康文署上午已封閉泳池附近所有康樂設施，明日會進行徹底消毒工作。（ｂｉ）
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