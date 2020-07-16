【企業盈警】常茂生物料中期純利將按年大減至少５８％

《經濟通通訊社１６日專訊》常茂生物（００９５４）發盈警，預期截至今年６月底止，純

利約１２００萬至１８００萬元人民幣，按年大幅減少５７﹒７％至７１﹒８％。

公司指，預期純利大減，主要由於今年初新冠肺炎疫情爆發，導致客戶需求減弱，以及集團

產品平均售價下降導致毛利率下降。

公司又指，該預期並未考慮早前停止生產順酐和搬遷生產線對集團資產的任何影響，因在完

成獨立評估前，有關常州政府對停止生產和搬遷的補償金額尚未確定。（ｓｋ）

