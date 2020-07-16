【新冠肺炎】尖沙咀瑰麗酒店「彤福軒」員工確診，暫停開放１４天

《經濟通通訊社１６日專訊》尖沙咀香港瑰麗酒店表示接獲衛生署通知，追蹤到酒店「彤福

軒」一名３２歲員工確診新型冠狀病毒，酒店已進行專業消毒，「彤福軒」在未來１４天亦會暫

停開放。

酒店表示，確診員工未曾與任何賓客接觸，所有與確診員工曾有機會接觸的酒店員工，已進

行自我隔離及病毒檢測，至目前獲得的檢測結果均呈陰性反應。

據了解，確診員工女朋友的母親早前確診，而員工的女朋友未確診，在檢疫中心隔離。

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