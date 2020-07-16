【企業盈警】中國新城鎮料上半年淨利潤按年跌至３４００萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》中國新城鎮（０１２７８）發盈警，預期截至今年６月底止六
個月，將錄得淨利潤約為３４００萬元人民幣，而去年同期為７５６２萬元人民幣。以此計算，
意味今年上半年淨利潤料按年下跌５５﹒０４％。
公司解釋，上半年淨利潤減少主要因為補充計提南昌中科院項目減值準備約４０００萬元人
民幣所致。（ｙｗ）
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