【夜期時段】即月期指報２４８６２點，跌５８點，低水１０９點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９００點，跌２０點，低水

７１點，最新報２４８６２點，跌５８點，低水１０９點，合約成交１５０５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１０９點，跌８點，低水２５點，最新報１０１１２點

，跌５點，低水２２點，合約成交７０７張。

