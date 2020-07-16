【企業盈警】恒興黃金料上半年稅後淨利潤按年跌３０％

《經濟通通訊社１６日專訊》恆興黃金（０２３０３）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，稅後淨利潤將按年下跌約３０％，主因黃金產量下降所致。
公司指，隨著今年初新冠病毒於中國爆發，新疆疫情管控措施嚴格，限制人、車流動，導致
金山金礦的人員、物資無法到位，直至３月底才陸續恢復正常營運。加上當地政府對通往礦山的
公路進行修護，亦造成停產十日，導致集團的金山金礦期內可全面生產的天數大幅減少，黃金產
量按年下降４０％至約２﹒０５萬盎司。（ｙｗ）
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