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16/07/2020 19:13

《再戰明天》英倫銀行總裁講話，美國公布密歇根大學消費信心指數

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），英倫銀行總裁貝利發表講話，美國公布７月
密歇根大學消費者信心指數。

＊英倫銀行總裁貝利發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。
６：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利發表講話。
　　４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席議員Ｆｅｒｎａｎｄｏ　Ｍａｒｔｉｎｅｚ－
Ｍａｉｌｌｏ的著作介紹會。
　　明日，歐盟領導人開會討論新冠疫情經濟刺激計劃提案，及接下來的聯合預算（至７月１８
日）

＊美國公布７月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明早４：００ａｍ，美國公布５月整體資本流動及長期資本流動。
５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價指數，年率料由０﹒１％升上０﹒２％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布６月建築許可，月率料由１４﹒１％跌至６﹒１％。美國６月新屋
動工料由９７﹒４萬升上１１８萬；月率料由４﹒３％升上２１﹒２％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布７月密歇根大學消費者信心指數，料由７８﹒１升上７９。　　

＊中國長遠派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中國長遠（００１１０）、五龍動力（００３７８）、
和熊貓綠能（００６８６）等。（ｈｏ）

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