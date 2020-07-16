《再戰明天》英倫銀行總裁講話，美國公布密歇根大學消費信心指數

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），英倫銀行總裁貝利發表講話，美國公布７月

密歇根大學消費者信心指數。



＊英倫銀行總裁貝利發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。

６：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利發表講話。

４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席議員Ｆｅｒｎａｎｄｏ Ｍａｒｔｉｎｅｚ－

Ｍａｉｌｌｏ的著作介紹會。

明日，歐盟領導人開會討論新冠疫情經濟刺激計劃提案，及接下來的聯合預算（至７月１８

日）



＊美國公布７月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明早４：００ａｍ，美國公布５月整體資本流動及長期資本流動。

５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價指數，年率料由０﹒１％升上０﹒２％。

８：３０ｐｍ，美國公布６月建築許可，月率料由１４﹒１％跌至６﹒１％。美國６月新屋

動工料由９７﹒４萬升上１１８萬；月率料由４﹒３％升上２１﹒２％。

１０：００ｐｍ，美國公布７月密歇根大學消費者信心指數，料由７８﹒１升上７９。



＊中國長遠派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國長遠（００１１０）、五龍動力（００３７８）、

和熊貓綠能（００６８６）等。（ｈｏ）

