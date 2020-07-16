【企業盈喜】中遠海能料中期純利按年增加４﹒９８倍至５﹒４倍

《經濟通通訊社１６日專訊》中遠海能（０１１３８）發盈喜，預期截至今年６月底止，中

期純利介乎２８﹒１億元至３０﹒１億元人民幣，相當於約３１﹒２億港元至３３﹒４億港元，

按年增加４﹒９８倍至５﹒４倍。

公司指，預期盈利大幅增長，主要由於內貿油品運輸方面，新冠疫情對市場的影響有限，今

年第二季度基本恢復正常。ＬＮＧ運輸方面，截至今年６月底，集團共有３６艘參與投資的

ＬＮＧ船在運營，按年增加６艘，ＬＮＧ運輸業務收入持續增厚。（ｓｋ）

