【企業盈喜】中遠海能料中期純利按年增加４﹒９８倍至５﹒４倍

《經濟通通訊社１６日專訊》中遠海能（０１１３８）發盈喜，預期截至今年６月底止，中
期純利介乎２８﹒１億元至３０﹒１億元人民幣，相當於約３１﹒２億港元至３３﹒４億港元，
按年增加４﹒９８倍至５﹒４倍。
公司指，預期盈利大幅增長，主要由於內貿油品運輸方面，新冠疫情對市場的影響有限，今
年第二季度基本恢復正常。ＬＮＧ運輸方面，截至今年６月底，集團共有３６艘參與投資的
ＬＮＧ船在運營，按年增加６艘，ＬＮＧ運輸業務收入持續增厚。（ｓｋ）
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