【企業盈警】新絲路文旅料中期虧損將擴大至逾４７００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》新絲路文旅（００４７２）發盈警，預期截至今年６月底止，
中期持續經營業務淨虧損將多於４７００萬元，而２０１９年同期則錄得２３００萬元虧損。
公司指，預期虧損增加，主要由於集團於韓國濟州之娛樂業務收益大幅減少；因市場態勢不
佳，以致集團葡萄酒業務的毛利率下跌。（ｓｋ）
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