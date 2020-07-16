【新冠肺炎】新地旗下荃灣廣場推抗疫餐飲外賣及泊車優惠

《經濟通通訊社１６日專訊》新鴻基地產（０００１６）旗下荃灣廣場宣布，由７月１６－
３１日期間推出【餐飲外賣．泊車優惠】活動，顧客於場內任何食肆外賣自取消費滿１００元即
獲贈２０元餐飲現金券，於下次消費時使用，適用於場內超過３０間中西日韓美食食肆。
場內同時設有大型停車場，讓駕車人士親臨場內取餐。顧客於晚上６時後，憑任何消費即獲
１小時免費泊車優惠。（ｃｌ）
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