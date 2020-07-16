《小傳日記》中芯獲利吐，科網佬急逃；Ａ場今失意，魚缸欠支持！

《小傳日記》隔晚花旗國孖屐全線上升，不過科技佬就跑輸傳統經濟佬，香江魚缸呢邊今早

（１７日）高開６７點報２５５４９點。神州十點鐘公布第二季ＧＤＰ，重回正增長３﹒２巴仙

，好過孖屐預期嘅增長２﹒５巴仙，但對孖屐嘅提振作用有限。花旗國三大指數期貨都偏軟，其

中納指期貨跌得多啲，有近１巴仙嘅跌幅，導致香江科技佬大地震，熱炒嘅ＡＴＭＸ全線急挫，

魚缸氣氛迅速冷卻，早段最多升９５點見２５５７６點全日最高位之後，走勢就開始急轉直下。

Ａ場亦狂瀉，加劇香江孖屐跌勢，午後ＱＱ（００３８８）同生發發（００３８８）都挫逾半成

，魚缸先後失守２０天線（約２５１８２點）同兩萬五嘅關口。最終恆指收報２４９７０點，跌

５１０點或跌２巴仙，主板成交１９９７﹒９２億銀。國貨收報１０１３３點，跌２５６點或逾

２巴仙。

神州Ａ場今日都急急潛水，上證綜合指數報３２１０點，跌１５１點或近半成；深證成分指

數報１２９９６點，跌７３７點或逾半成。兩市合共成交約１﹒５１萬億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）無升跌，報３７﹒２銀；生發發（００３８８）慘慘

豬跌近６巴仙，報３３６﹒２銀；ＱＱ（００７００）都潛近６巴仙，報５１３銀；中移動（０

０９４１）微跌唔夠半巴仙，報５３﹒９５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌近１巴仙，報７２﹒６

銀。

港鐵（０００６６）逆市漲近１巴仙，報３９﹒２銀，係最佳表現藍戰士。



＊特斯拉憔悴砵砵車插水，神州數據差消費股向下＊



Ｔｅｓｌａ（美：ＴＳＬＡ）盤後挫逾２巴仙，而公司第二季度喺加州嘅註冊量幾乎減半，

拖累砵砵車佬全線潛水，而家盤前Ｔｅｓｌａ都跌近半成。比亞迪（０１２１１）及吉利汽車（

００１７５）齊跌近一成二，分別報６９﹒６５銀及１５﹒５８銀，後者係包尾藍戰士；正通汽

車（０１７２８）折讓一成半「披繩」，全日瀉逾兩成，報１﹒０３銀，穿「披繩價」１﹒０９

銀；美東汽車（０１２６８）挫逾６巴仙，報１９﹒３８銀；永達汽車（０３６６９）跌近半成

，報９﹒１９銀。

神州６月社會消費品零售總額下降１﹒８巴仙，遠遜預期嘅增０﹒３巴仙，內需佬全線急瀉

，安踏（２０２０）料中期少賺唔多過三成半，全日急挫近７巴仙，報６８﹒５銀；九毛九（０

９９２２）折讓半成「披繩」籌８﹒３億銀，撻低近８巴仙，報１１﹒６８銀，亦穿「披繩價」

１１﹒９９銀；頤海國際（０１５７９）跌近７巴仙，報９０﹒２５銀；統一企業（００２２０

）潛水逾６巴仙，報８﹒２銀；青島啤酒（００１６８）回吐逾半成，報６４銀。



＊中芯回Ａ後晶片無人吼，軟件炒過籠好似一場夢＊



今日係中芯（００９８１）正式回Ａ嘅日子，Ａ場（滬：６８８９８１）就春風得意，全日

飆升成兩倍，但香江股份就隨市獲利急瀉，全日狂瀉兩成半，報２８﹒７５銀，最低見２７﹒５

銀。其他晶片佬都跟住回吐，中電華大科技（０００８５）跌超５巴仙，報０﹒８８銀；ＡＳＭ

太平洋（００５２２）趴低６巴仙，報８８﹒８５銀；華虹半導體（０１３４７）插水一成九，

報２７﹒３銀；上海復旦（０１３８５）亦瀉近兩成一，報８﹒８６銀。

除咗晶片佬，之前被熱炒嘅軟件佬同樣出現獲利盤，集體急跌。金蝶國際（００２６８）下

滑近６巴仙，報１７﹒７銀；金山軟件（０３８８８）挫近一成半，報３７銀；微盟集團（０２

０１３）急挫一成三，報１０﹒１２銀；金山軟件（０３８８８）趴低一成半，報３７銀；赤子

城科技（０９９１１）插一成六，報１﹒８９銀；移卡（０９９２３）跌８巴仙，報３２﹒９５

銀。



＊大市要回氣新經濟無計，遊戲遭下架手遊佬害怕＊



雖然內地第二季ＧＤＰ數據有驚喜，但上月消費零售數據就遜預期，Ａ場急回落，香江魚缸

都跟住大回調，熱炒嘅新經濟佬更加係重災區！阿里巴巴（０９９８８）跌４巴仙，報

２３３﹒２銀；小米（０１８１０）挫８巴仙，報１５﹒０８銀；美團點評（０３６９０）走低

近８巴仙，報１８５﹒１銀；京東集團（０９６１８）下滑近３巴仙，報２３５銀。

調查顯示，蘋果喺７月第一個禮拜就從神州Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ下架超兩千五款手遊，一班

手遊佬齊齊腳軟。心動公司（０２４００）心都實埋，全日急挫一成一，報３５﹒３５銀；ＩＧ

Ｇ（００７９９）插近一成一，報６﹒９４銀；中手游（００３０２）跌９巴仙，報３﹒１２銀

；網易（０９９９９）同創夢天地（０１１１９）齊挫超過４巴仙，分別報１４２﹒５銀及４﹒

４８銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

