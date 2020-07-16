《真知灼見－溫灼培》歐盟本周有望通過７５００億歐元刺激方案

《真知灼見》踏入本周歐元一度突破１﹒１４美元，並重返今年３月份高位；而出現這情況

並非無因。首先，消息指美國有生物科技公司研發出新疫苗並正進入最後階段的人體測試，有關

消息大大改善了市場的投資氣氛，並同時降低了市場對美元的避險需求。歐元是美元以外最大貨

幣，美元弱即歐元強。

其次是歐盟的７５００億歐元援助方案於本周獲通過的機會率正不斷提升，這亦為歐元匯價

帶來刺激。繼過去周末，奧地利總理指他不再反對把部分籌集的資金「給予」經濟嚴重受損成員

國，使阻礙上述方案推出的國家減至三個後，於本周二晚（１４日）德國總理默克爾指，對於通

過７５００億歐元援助方案，時間上愈來愈見逼切性；而她更揚言將會在周五（１７日）及周六

（１８日）的歐盟大會上盡力推動方案通過。在同一場合，西班牙首相亦表示出同一意向。雖然

默克爾不敢確定上述方案能否於本周通過，但就明確表明如不通過，將很快會有第二個大會。這

給予筆者強烈感覺，該救經濟方案如不能於本周通過，也很大機會於下次大會通過；即方案距離

通過日子愈來愈近，更不排除會是本周。



＊歐元短期或升上１﹒１６美元＊



救經濟方案通過可有助加快歐洲經濟復甦，利歐元走強。另外，歐盟作為全球第二大經濟體

，其經濟改善對拉動全球經也有幫助。如歐盟７５００億歐元救經濟方案本周能獲通過，留意歐

元短時間內或會攀上１﹒１６美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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