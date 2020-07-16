《保險睿見－謝佩蘭》創新保障涵蓋未知嚴重傳染病，讓你未來無憂

《保險睿見》近期相信傳染病會是大家最關注的話題。嚴重傳染病不僅影響廣泛，而且近年

不斷有新的種類出現難以預測及預防為大家的長遠保障規劃帶來了一定的挑戰。上一期我提到有

保險公司新推出了一個針對癌症及嚴重傳染病的保障計劃並為大家詳細介紹了計劃內全港首創、

以醫療程序的嚴重程度作賠償準則的癌症保障該保障讓大家可以清晰估算賠償金額，減少治療及

康復過程面對的未知數從而能安心面對未來挑戰。這一期我會為大家介紹這個計劃的另一大特色

：為現有和未知嚴重傳染病提供保障讓客戶可以未來無憂。

其實除了近期的「２０１９冠狀病毒病」，過去５０年全球已發現大約４０種新型傳染病，

例如寨卡病毒和豬流感等。新型傳染病的治療方法和疫苗開發所須時間往往要以年計算。與此同

時全球化推動了各地人員和貨物自由往來令病毒有機會傳播得更快和更遠。這些因素都增加了傳

染病預防及治療的難度也令大家的長遠保障規劃面臨考驗。最近的「２０１９冠狀病毒病」亦喚

起了不少人對２００３年沙士疫情的記憶。當時有不少患者須入住深切治療部隨後更要面對一個

漫長的康復治療，在健康及經濟上面對雙重壓力。

為幫助大家應對現有以及未來出現的新型嚴重傳染病該計劃將世界衛生組織Ｗｏｒｌｄ

Ｈｅａｌｔｈ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ ＷＨＯ）視為「國際關注的突發公共衛生事件」

Ｐｕｂｌｉｃ Ｈｅａｌｔｈ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｎｃｅｒｎ ＰＨＥＩＣ）的嚴重傳染病納入保障範圍。換言之，若將來出現類似

「２０１９冠狀病毒病」的新型嚴重傳染病而受保人不幸確診並須連續３日或以上入住深切治療

病房，將會獲２０％保額作為賠償。這項保障在關鍵時刻為客戶提供支援以助紓緩經濟壓力，

讓客戶可安心養病。

雖然我們沒有水晶球，不能透視未來幸而在該計劃的幫助下，我們可以為未知的嚴重傳染病

籌劃保障規劃無憂未來。該保障保費相宜以２８歲非吸煙的女性受保人為例，每月只需１６０

元保費，便可獲高達１６０萬元的癌症及傳染病保障，特別適合年輕客戶及早籌劃保障。愛護自

己及家人的你，不妨聯絡你的財務策劃顧問了解更多計劃詳情為自己及家人妥善籌劃未來活出

「健康長久好生活」。《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

