《投資領域－譚家駿》亞洲優質股吸引，短期衝擊無損長線價值

《投資領域》亞洲股市今年因為新冠肺炎疫情而受到極大衝擊，無論是有質素的公司又或是

債務沉重的公司，其股價在疫情衝擊下都無一例外地急跌，這亦是以往危機時都會發生的現象。

不過，投資者需要留意，當最初的恐慌過後，市場會開始回歸理性，股市亦會因而反彈，尤

其是部分市場已經出現了２０至２５％的跌幅，已經大致反映了前景暗淡的因素，除非企業的潛

力被永久性地損害，否則股價反彈其實不難理解。

當然，疫情實際上仍對不少企業的營運構成影響，甚至乎會錄得一至兩個季度的虧損，不過

，今次疫情所帶來的壓力是見於所有的企業，因此相對上個別公司所面臨的壓力反而是較平常時

期的虧損為小。



＊評估數年後的市場形勢＊



我們建議，投資者應當思考究竟三至五年後這個世界和市場會變成甚麼模樣，並因應押注於

那些能夠受惠的公司，尤其是那些品牌強勁、擁有優秀管理團隊，而且資產負債表和現金流強勁

的高質素公司，同一時間，這些公司的反彈速度往往亦會更快，近期市場上已明顯出現了這一趨

勢。

其中，中國房地產市場值得關注，我們留意到一家在香港上市的國企內房股的投資價值，其

為最老資格的紅籌之一，已具備極長時間的商業營運往績，自２０００年後，母公司持續以優惠

價格向上市公司注入資產，現時公司已成為內地１０大房地產發展商之一。

這家內房擁有超過５０間營運中的商場，另有相若數量的商場在建當中，加上其商場商戶同

店銷售持續錄得強勁的雙位數增長，租務收入過去４年錄得１９％的年複合增長，前景相當不俗

。

疫情短線固然對其有所影響，但我們預計公司未來５年的經常性收益佔其盈利的比重將由現

時的２０％提升至三分之一左右，加上目前的估值吸引，風險回報處於合理水平。

另一方面，盡管疫情衝擊各行各業，但５Ｇ及相關科技的發展大趨勢在這個情況下可說是有

增無減，一家在台灣上市的光學鏡頭設計及製造商便值得投資者關注。



＊５Ｇ股長遠價值吸引＊



這家台灣公司近期的估值受壓，卻是一個吸引的買入機會，因其坐擁高達３０億美元的淨現

金，公司持續升級鏡頭產品，加上未來市場上還有不少新項目及手機推出，公司的增長最終定會

復甦，如果從三年的投資年期來看的話，相信公司股價會有吸引的上升潛力。

另外，有一家設計晶片的台灣無廠半導體公司亦可留意，同樣是受惠５Ｇ大趨勢的科技股之

一，其資產負債表強勁，長期的穩健往績亦令投資者放心。

公司的各個業務分部，包括遊戲、雲端、人工智能及虛擬實境等領域的增長強勁，相信整體

增長速度可維持在雙位數。

展望後市，市場波動及不明朗因素仍將持續，投資者需要做的是，是看清這些事件，用較長

線的角度去作分析，要緊記質素永遠比估值更加重要，不然有機會被短線的消息或雜音所影響，

作出或會令自己後悔的短線投資決定。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

