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即市新聞

16/07/2020 10:00

《投資領域－譚家駿》亞洲優質股吸引，短期衝擊無損長線價值

　　《投資領域》亞洲股市今年因為新冠肺炎疫情而受到極大衝擊，無論是有質素的公司又或是
債務沉重的公司，其股價在疫情衝擊下都無一例外地急跌，這亦是以往危機時都會發生的現象。
　　不過，投資者需要留意，當最初的恐慌過後，市場會開始回歸理性，股市亦會因而反彈，尤
其是部分市場已經出現了２０至２５％的跌幅，已經大致反映了前景暗淡的因素，除非企業的潛
力被永久性地損害，否則股價反彈其實不難理解。
　　當然，疫情實際上仍對不少企業的營運構成影響，甚至乎會錄得一至兩個季度的虧損，不過
，今次疫情所帶來的壓力是見於所有的企業，因此相對上個別公司所面臨的壓力反而是較平常時
期的虧損為小。

＊評估數年後的市場形勢＊

　　我們建議，投資者應當思考究竟三至五年後這個世界和市場會變成甚麼模樣，並因應押注於
那些能夠受惠的公司，尤其是那些品牌強勁、擁有優秀管理團隊，而且資產負債表和現金流強勁
的高質素公司，同一時間，這些公司的反彈速度往往亦會更快，近期市場上已明顯出現了這一趨
勢。
　　其中，中國房地產市場值得關注，我們留意到一家在香港上市的國企內房股的投資價值，其
為最老資格的紅籌之一，已具備極長時間的商業營運往績，自２０００年後，母公司持續以優惠
價格向上市公司注入資產，現時公司已成為內地１０大房地產發展商之一。
　　這家內房擁有超過５０間營運中的商場，另有相若數量的商場在建當中，加上其商場商戶同
店銷售持續錄得強勁的雙位數增長，租務收入過去４年錄得１９％的年複合增長，前景相當不俗

　　疫情短線固然對其有所影響，但我們預計公司未來５年的經常性收益佔其盈利的比重將由現
時的２０％提升至三分之一左右，加上目前的估值吸引，風險回報處於合理水平。
　　另一方面，盡管疫情衝擊各行各業，但５Ｇ及相關科技的發展大趨勢在這個情況下可說是有
增無減，一家在台灣上市的光學鏡頭設計及製造商便值得投資者關注。

＊５Ｇ股長遠價值吸引＊

　　這家台灣公司近期的估值受壓，卻是一個吸引的買入機會，因其坐擁高達３０億美元的淨現
金，公司持續升級鏡頭產品，加上未來市場上還有不少新項目及手機推出，公司的增長最終定會
復甦，如果從三年的投資年期來看的話，相信公司股價會有吸引的上升潛力。
　　另外，有一家設計晶片的台灣無廠半導體公司亦可留意，同樣是受惠５Ｇ大趨勢的科技股之
一，其資產負債表強勁，長期的穩健往績亦令投資者放心。
　　公司的各個業務分部，包括遊戲、雲端、人工智能及虛擬實境等領域的增長強勁，相信整體
增長速度可維持在雙位數。
　　展望後市，市場波動及不明朗因素仍將持續，投資者需要做的是，是看清這些事件，用較長
線的角度去作分析，要緊記質素永遠比估值更加重要，不然有機會被短線的消息或雜音所影響，
作出或會令自己後悔的短線投資決定。《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

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