《基金之道－龐寶林》史上最慘財報季降臨？

《基金之道》進入７月意味著將持續一個月左右的美股第二季度財報季即將來臨﹒雖然首季

度美國標普５００指數實際盈利已經下降１５％且下降幅度超出預期許多，但主因在於３月底的

股市多次熔斷引起市場恐慌，流動性短缺導致大部分華爾街銀行提高了損失比例，將計提貸款損

失撥備影響前置。從疫情整體發展梯隊來看，美國與中國，日本等國家不同，美國屬於疫情爆發

的第二梯隊，所以受疫情衝擊最嚴重的時段就是第二季度﹒所以二季度大概率也是歷年以來美股

盈利最差的一個季度﹒

根據ＦａｃｔＳｅｔ數據顯示，在即將來臨的財報季中，標普５００指數中有２７家企業已

經發布了負ＥＰＳ的指引，僅有２２家企業發布了正面的ＥＰＳ指引。相比５年內平均每季度發

布盈利指引企業的數量（１０６間），今年第二季的４９間要遠小於１０６間，且預計二季度企

業盈利將減少４４﹒６％，或錄得自２００８年第四季以來的最大按年降幅。另外，納斯達克指

數第二季也預計將按年下滑３８％。除了ＥＰＳ外，標普５００指數和納指息稅前利潤預計也將

下滑明顯，下滑程度或至３２％，顯示新冠肺炎對美國市場二季度的衝擊之強。



＊投資要貪心厭高＊



從板塊來看，消費，工業，能源和金融等行業盈利料下滑顯著，其中能源，汽車，酒店，航

空，郵輪等板塊ＥＰＳ按年下滑程度料將超過１００％；相較之下基建，信息科技，醫療保健料

下滑程度較小。

但回顧此前就業，ＰＭＩ等數據來看，尤其是非農就業人數已連續兩個月超預期增加，盈利

大幅減少的實施也基本消化在市場中，所以在盈利預期如此之低的情況下，挑選可以受惠疫情衝

擊的板塊與復產復工的板塊就顯得尤為重要。聯儲局一系列的印錢，ＱＥ等工具在穩定金融市場

的同時也在一定程度上改變了影響資本市場的傳到因子。在這個「貪心厭舊」的金融大環境下，

科技龍頭公司很可能很大程度上取代傳統防守型股票，因為相較舊經濟防守型股票，科技龍頭公

司更有能力和空間在受到衝擊后快速恢復且增長。所以在經濟低迷，貨幣環境如此寬鬆，市場風

險仍存的環境下買入科技板塊股票或基金實際上已經成為一種防守策略。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

