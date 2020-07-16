港股先升後跌穿二萬五，全日挫５１０點收２４９７０成交近二千億

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股指數向好，港股開報２５５４９點升６７點，在內地

公布第二季ＧＤＰ數據表現較預期好，港股一度高見２５５７６點，惟其後市場獲利盤湧現，加

上美國三大股指期貨回吐，拖累港股由升轉跌，一度急挫５６１點低見２４９１９點。恆指最終

收報２４９７０點，跌５１０點或跌２％，主板成交１９９７﹒９２億元增加２１﹒７％。國企

指數報１０１３３點，跌２５６點或跌２﹒４７％。

Ａ股亦收跌，上證綜合指數報３２１０點，跌１５１點或跌４﹒５０％，成交６７９４﹒６

８億元人民幣。深證成分指數報１２９９６點，跌７３７點或跌５﹒３７％，成交８２６６﹒４

４億元人民幣。

藍籌股方面，最大跌股為吉利汽車（００１７５），全日收跌１１﹒９８％，報

１５﹒５８元，「回Ａ」熱炒股反高潮。重磅藍籌股騰訊（００７００）與港交所（００３８８

）亦領跌，前者收跌５﹒５２％報５１３元，後者挫５﹒７２％報３３６﹒２元。手機「孖寶」

瑞聲（０２０１８）與舜宇（０２３８２）亦齊跌，前者軟４﹒５１％報５２﹒９元，後者走低

４﹒３８％報１２８﹒９元。



＊民航局發展世界級機場群，國泰升近４％＊



受惠國家民航局發展建成粵港澳大灣區世界級機場群之十年計劃，航空相關股今日普遍向好

。國泰（００２９３）上３﹒５６％，報６﹒１１元；北京首都機場（００６９４）升１﹒５６

％，報５﹒２１元；國航（００７５３）升０﹒６３％，報４﹒８元；東航（００６７０）軟１

﹒４１％，報２﹒７９元；南航（０１０５５）跌１﹒１％，報３﹒６元。

國常會鼓勵金融機構開展設備融資租賃和創業相關保險業務，及取消保險資金開展財務性股

權投資行業限制，在區域性股權市場開展股權投資和創業投資份額轉讓試點，牽動內險股今早有

升勢，惟其後板塊偏軟隨市下跌。國壽（０２６２８）軟６﹒０９％，報１７﹒９元；太保（０

２６０１）跌２﹒３１％，報２３﹒３元；平保（０２３１８）跌１﹒５６％，報８５﹒２元；

財險（０２３２８）跌１﹒５２％，報６﹒４６元；新華保險（０１３３６）跌落２﹒２２％，

報３０﹒９元。



＊蘋果中國下架２５００款手遊，禪遊挫逾１２％＊



２５００個手機遊戲遭蘋果中國商店下架，數目為６月同期之４倍，拖低手遊股。禪遊科技

（０２６６０）跌１２﹒７％，報１﹒１元；心動公司（０２４００）軟１０﹒８４％，報３５

﹒３５元；ＩＧＧ（００７９９）跌１０﹒５７％，報６﹒９４元；網龍（００７７７）跌８﹒

５８％，報２１﹒８５元；中手游（００３０２）跌落９﹒３％，報３﹒１２元；網易－Ｓ（０

９９９９）跌４﹒３％，報１４２﹒５元。

據國家統計局公布，６月社會消費品零售總額下降１﹒８％，遠遜於預期的由跌轉增０﹒３

％，加上今年上半年社會消費品零售總額跌１１﹒４％，牽動內需股普跌。中糧肉食（０１６１

０）跌８﹒８１％，報２﹒６９元；周黑鴨（０１４５８）跌４﹒９７％，報５﹒９３元；維達

國際（０３３３１）軟３﹒６２％，報３０﹒６５元；蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒８７％，

報３３﹒８元；萬洲國際（００２８８）插３﹒３７％，報７﹒１６元。



＊軟件股獲利回吐，中芯Ａ股掛牌Ｈ股急跌逾２５％＊



軟件股今日普遍獲利回吐，包括金軟（０３８８８）與微盟（０２０１３）跌幅較大，前者

挫跌１４﹒８４％報３７元，後者跌１２﹒７６％收１０﹒１２元；魯大師（０３６０１）亦軟

１０﹒３４％，報３﹒６４元；浪潮國際（００５９６）插１０﹒５３％，報２﹒５５元；金蝶

國際（００２６８）跌５﹒６５％，報１７﹒７元。

中芯（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股掛牌成績理想，惟未能支持Ｈ股走勢，中芯

Ｈ股收跌２５﹒２３％報２８﹒７５元，Ａ股高上市價兩倍報８２﹒９２元人幣。同業普遍回軟

，華虹半導體（０１３４７）跌１９﹒４７％，報２７﹒３元；上海復旦（０１３８５）潛２０

﹒７５％，報８﹒８６元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌６﹒１３％，報８８﹒８５元。（ｊ

ｃ）

