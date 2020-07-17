《缸邊麗評－熊麗萍》新經濟股投資價值仍未見頂

《缸邊麗評》科網等新經濟股昨天（１６日）幾乎全線出現沽壓，多項不利因素突然匯聚，

股價下跌是巧合？抑或是見頂訊號？



＊中芯反高潮，中石油２﹒０？＊



環球央行大印銀紙，各地股市由３月低位逐步回升，而美股在過去一個月，納指升幅均高於

道指，納指昨天仍接近歷史高位，但道指則低於歷史高位一成。內地科網股累積升幅不少，創業

板指數亦跑贏上證及深成指數；另一方面，美國不斷發出針對內地科技公司的言論，英國更突然

轉軚，禁止英國電訊商採購及使用華為相關設備。因此，昨天科技股的調整亦屬合理。

無獨有偶，內地晶片生產商龍頭－中芯國際（００９８１）昨天在科創板上市，Ａ股

（滬：６８８９８１）股價較招股價高出兩倍，但其港股股價卻急挫逾兩成。中芯的表現，勾起

投資者對２００７年中石油（００８５７）回歸Ａ股後，股價亦由高位急跌，擔心歷史重演，中

芯國際的投資價值已失。



＊資金轉投傳統經濟股？＊



筆者認為早前科技股因為疫情而受惠。電子商貿、遊戲、線上醫療及其他軟件股大受追捧，

而美國生物科技公司ＭＯＤＥＲＮＡ突然發布，旗下疫苗接種於測試者都對病毒產生抗體，令大

家憧憬新冠肺炎確診個案可逐步減少，傳統經濟股回穩。事實上，現階段寄望各國可成功控制疫

情，避免病毒進一步擴散已是好事；要說對於成功研製疫苗及可以商業生產，亦非兩、三個月內

可以成事，而即使屆時可以正式生產，成本、售價及產量如何，仍有待觀察。因此，資金全面撤

出新經濟股，轉投傳統經濟股的說法，暫時仍欠說服力。



＊中資科技股續較波動＊



筆者相信有關疫苗研發有成果的利好消息，在未來數月將陸續有來，個別傳統經濟股有望造

好。另一方面，美國針對內地科技公司的消息亦為科網股帶來陰影；其實，美國針對華為而非始

自今天，只是過去一年更趨白熱化。自從美國對中興（００７６３）作出制裁以來，內地更加積

極部署加強晶片及其他科技產品研發，雖然目前內地晶片技術水平仍遠追不上美國及其他主要生

產商，但中央政府一直有部署，減低美國針對內地科技產品的影響力。美國總統選舉在即，內地

科技企業成為特朗普的政治籌碼，令中資科技股在下半年的表現較波動，大家應有心理準備。



＊疫情改變了世界＊



筆者認為過去多個月的疫情已改變了不少人的生活及工作模式，對於線上購物、診症、學習

及工作已逐步建立及有所適應，企業在相關軟件及硬件不斷優化以迎合市場需要，加上中央政策

推動新基建發展，５Ｇ、數據及人工智能的發展趨勢不會逆轉，新經濟股的投資價值仍未見頂，

只是歐美針對華為對５Ｇ產品，令５Ｇ股暫難有表現。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有中芯國際股份



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