《股金豐采－涂國彬》大環境續利好金價

《股金豐采》在央行持續刺激下，經濟開始復甦，見到不少樂觀數據，包括最新的美國６月

工業生產。加上疫苗研究的好消息，投資者對於美元的避險需求明顯回落，美匯指數創下一個月

新低，一度失守區間支持，給金價帶來支持。



＊全球央行保持審慎＊



各央行對經濟前景還是相對謹慎，日本和加拿大央行周三（１５日）宣布按兵不動，美聯儲

褐皮書顯示經濟回升，但仍遠遜於疫情爆發前的水平。央行持續放水，對於金價是一大利好。如

此一來，現貨金延續升勢，周三一度高見１８１５﹒５美元，動能強勁，最終收漲在

１８１０﹒２美元。利好數據和風險資產大幅走高，也限制了金價的上漲空間。

白銀也跟隨黃金走高，工業和投資需求持續增加，在企穩１９美元後震盪走高，下一個目標

是突破２０美元，繼續看好上漲空間。



＊需求擔憂拖累鉑鈀＊



鈀金和鉑金雖然和其他風險資產一同做出反彈，但近期上漲動能有限，雙雙被限制在區間上

落。鈀金曾經是不斷創歷史新高，將黃金都遠遠丟在身後，但一場疫情破壞了鈀金的走勢。雖然

一度嘗試突破２０００美元，但上方阻力仍然較大，目前還是未能有效突破，需求端擔憂持續下

，短線要有大漲恐怕難。一個用便宜的鉑金可以替換部分鈀金的消息改變了鉑金和鈀金市場的前

景，但疫情下需求不樂觀也還是給鉑金帶來壓力，現保持在８００至９００美元區間震盪，只能

耐心等待調整結束。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



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＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

