《鍾之日記》ＧＤＰ佳Ａ場急插，中芯回家Ｈ反高潮

《鍾之日記》７月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：大瀉。



中國第二季ＧＤＰ揭盅，重回正增長３﹒２％，遠超市場預期的增２﹒５％，上半年ＧＤＰ

同比仍降１﹒６％。６月規模以上工業增加值同比增長４﹒８％，為今年以來最高；上半年固定

資產投資雖仍同比下降３﹒１％，但優於市場預期的下降３﹒３％，不過，消費沒回升，６月社

會消費品零售總額同比下降１﹒８％，令市場失望，市場原預期增長０﹒３％。

經濟數據不俗，今日卻成為投資者高位出逃的良機，滬深股市早盤平穩，下午遭遇強震，滬

綜指跌幅由半日的１﹒４１％擴大至４﹒５％，連續第三日下跌，且創出自２月３日以來最大單

日跌幅。滬指在接近全日最低的３２１０﹒１點收市，失三千三且三千二關危。

科技股是跌市重災區，深市跌幅比滬市慘烈，深成指瀉５﹒３７％，創業板指崩近６％。兩

市全日成交１５０６２億元人民幣，雖按日減少４％，但已是連續第九日成交超過１﹒５萬億元

人民幣。

受累Ａ場急插，港股高開倒跌，港股一度高見２５５７６點，惟其後市場獲利盤湧現，加上

美國三大股指期貨回吐，拖累港股由升轉跌，一度急挫５６１點低見２４９１９點。恆指最終收

報２４９７０點，跌５１０點或跌２％，主板成交１９９７﹒９２億元增加２１﹒７％。



＊美限華為員工簽證，手機５Ｇ股重挫＊



美國國務卿蓬佩奧表示，將對中國通訊設備生產商華為等中資科技公司的部分員工實施簽證

限制，理由是他們協助中國政府侵犯人權，並提供實質支持。他又指美國希望盡快作出另一系列

針對中國電訊公司的行動，反映華府保護國民數據不受中國侵犯的態度。美國亦已警告世界各地

的電訊公司，如果他們與華為做生意，就是協助侵犯人權。至於英國日前排除華為在５Ｇ發展的

最新決定，蓬佩奧揚言英國將華為排除在電訊基礎設施外愈快愈好。

在中國與西方陣營的角力下，華為再成「箭靶」，華為方面今日回應稱，相關限制是不公正

和武斷的行動，否認為中國提供間諜服務，並表示美國希望阻撓其增長，因為沒有一家美國公司

以具有競爭力的價格提供同樣的技術。

「手機孖寶」今日再度捱沽，瑞聲科技（０２０１８）及舜宇（０２３８２）分別收挫４﹒

５％和４﹒４％；此外，丘鈦（０１４７８）急跌８％，高偉電子（０１４１５）大瀉１０﹒１

％。

５Ｇ股方面，野村發表研究報告指，由於新冠肺炎疫情打亂中國５Ｇ部署，對供應鏈形成負

面影響，但料電訊營運商會在下半年加快設備投資以改善覆蓋及吸引客戶。惟中興

（００７６３）挫４﹒６％，鐵塔（００７８８）亦軟２％。



＊中芯炒風熄股值暴跌四分一，未來配股掠水仍少不免＊



國內晶片龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）終於來Ａ上市，選址上海科創

板，在萬眾期待下果然錄得不俗表現，首掛開報９５元人民幣，飆高２﹒４倍，全日收市仍漲２

倍，報８２﹒９２元人民幣，是為科創板巨震中的一枝獨秀。

不過當我們結合ＡＨ股來看，則發現「冰火兩重天」行情。股民此前憧憬中芯回Ａ提升估值

，中芯Ｈ自６月起出現暴漲行情，對上四周股價累計暴漲了約１﹒１倍，如今回Ａ完成，大戶進

入收成期，收割資金走人，中芯繼昨日挫８％後，今日股價再崩２５﹒２％，報２８﹒７５元，

至此兩周升幅近全銷，目前仍持股的股民損失慘重。截至收市，中芯Ａ股對Ｈ股呈溢價

２﹒２倍。

中芯回Ａ集資，並不是純粹的資本操作，而是出於戰略考慮。華為如今到了最艱難的時刻，

連晶片海外代工的通道都被禁絕，外界預計若情況再無改善，華為明年產品供應將出現問題，此

時中芯國際被國家予以厚望，極速批核上市計劃、大基金大手入股，目的也是為加速中芯進行技

術迭代。不過目前為止，中芯和台積電等大廠相比，技術上仍差了數個量級，相信未能為華為生

產出符合要求的手機晶片，中芯要再進化，未來勢必要在資本市場進行多次募資，配股掠水攤薄

股值，或者投資者未來要承受的風險。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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