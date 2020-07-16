【國務會議】李克強：取消險資開展財務性股權投資行業限制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李克強１５日主持召開國務院

常務會議，部署深入推進大眾創業萬眾創新，鼓勵金融機構開展設備融資租賃和與創業相關的保

險業務，取消保險資金開展財務性股權投資行業限制，在區域性股權市場開展股權投資和創業投

資份額轉讓試點。

會議指出，深入推進大眾創業、萬眾創新，激發市場活力和社會創造力，以新動能支撐保就

業保市場主體，尤其是支持高校畢業生、返鄉農民工等重點群體創業就業。

一要加大對創業創新主體的支持。中央預算內投資安排專項資金支持雙創示範基地建設。盤

活閑置廠房、低效利用土地等，加強對雙創重點項目支持。政府投資的孵化基地等要將一定比例

場地，免費向高校畢業生、農民工等提供。對首次創業並正常經營１年以上的返鄉入鄉創業人員

，可給予一次性創業補貼。

二要鼓勵雙創示範基地建設大中小企業融通、跨區域融通發展平台。建設專業化科技成果轉

化服務平台。

三要鼓勵金融機構開展設備融資租賃和與創業相關的保險業務。取消保險資金開展財務性股

權投資行業限制，在區域性股權市場開展股權投資和創業投資份額轉讓試點。

四要實施創業帶動就業示範行動，推動企業、雙創示範基地、互聯網平台聯合開展托育、養

老、家政、旅遊、電商等創業培訓，引導擇業觀念，拓展就業空間。會議強調，要促進加強數理

化和生物等基礎理論研究，鼓勵青少年學習和探索基礎理論。

