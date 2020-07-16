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16/07/2020 08:10

【國務會議】李克強：優化地方專項債資金投向，嚴禁置換存量債務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明日北京專電》國務院總理李克強１５日主持召開國務院常務
會議，要求用好地方政府專項債券，加強資金和項目對接、提高資金使用效益。
　　會議強調，要優化債券資金投向，嚴禁用於置換存量債務，決不允許搞形象工程、面子工程
。會議要求，各地要加快專項債發行和使用，支持「兩新一重」、公共衛生設施建設，可根據需
要及時用於加強防災減災建設，盡快形成實物工作量，確保項目質量。對項目短期內難以建設實
施、確需調整資金用途的，原則上要於９月底前完成並按程序報備。
　　會議指出，截至７月中旬，經全國人大批准的３﹒７５萬億元（人民幣．下同）新增地方政
府專項債已發行２﹒２４萬億元、支出１﹒９萬億元，全部用於補短板重大建設，對應對疫情影
響、擴大有效投資、穩住經濟基本盤發揮了積極作用。

＊通過預算法實施條例＊

　　會議通過《中華人民共和國預算法實施條例（修訂草案）》。草案細化預算法有關規定，將
近年來財稅體制改革和預算管理實踐成果以法規形式固定下來，特別是為確保公共財政節用裕民
，對財政支出向社會公開作出明確規定，要求一般性轉移支付公開細化到地區，專項轉移支付公
開細化到地區和項目，單位預決算支出公開到項、基本支出公開到款，政府債務、機關運行經費
、政府採購等按規定公開。為提高財政資金使用時效，規定縣級以上各級政府按一定比例，將下
一年度轉移支付提前下達至下一級政府。

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