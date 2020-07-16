《思前想後－郭思治》港股結束中期尋頂，技術上進入急升後調整

《思前想後》７月大市先升後反覆，恆指先由２日之低位２４５６３點急步升至７日之高位

２６７８２點，即在短短四個交易日內已急升達２２１９點，且恆指更進一步重越２５０天線

（約２６０４２點）。單從技術上看，其時大市當處續尋頂之形態中。另外，自７月初開始，大

市之成交金額持續增加，至７月１０日止計，平均每天之成交金額均高達２０３９億元。故在動

力配合下，大市之升勢確具相當憧憬。

但正當市場逐抱上望之際，本港卻出現疫情之第三波爆發，且屬社區爆發，個別確診人士更

無法追蹤源頭。為免疫情進一步惡化，港府再推出一系列措施以防止疫症蔓延。但相關措施對整

個本地零售業及餐飲業均造成相當大衝擊，即正在逐步回暖之消費市場又再受壓，影響所及，投

資者之入市信心及意欲亦受打擊。故整個股市不但漸結束中期續尋頂之趨勢，且更漸重蹈反覆不

明之中。至執筆時計，恆指已相繼跌穿２５０天線（約２６０４２點）及１０天線（約２５６５

３點）。



＊大市開始技術調整，為期或４至６周＊



移動線方面之走勢已開始轉弱。由於恆指已跌穿２５０天及１０天線，即整個大市現已再重

蹈反覆不明之中。拉闊一點看，大市自３月１９日低位２１１３９點開始之中期反彈，暫該受制

於７月７日高位２６７８２點，即經過逾１５周之反覆上升後，大市累積之升幅已達５６４３點

。由於目前恆指已跌離高位，且亦已跌穿２５０天及１０天線，故整個大市技術上已開始進入中

期急升後之調整中。如大市需回調升幅５６４３點至三份一，則恆指或有機會進一步下試２４９

０１點之支持，故任何中線部署均不宜操之過急。至於短炒行動更不宜急於冒進，一旦確認中期

反彈已完，大市調整之周期將較長，以中期反彈為１５周計，調整周期可能會有４至６周。



＊大部分藍籌股續盤於低處，暫抱觀望＊



此潮升浪是靠數隻恆指成分股所拉動，如騰訊（００７００）佔恆指成分達１０﹒３％，港

交所（００３８８）佔３﹒４６％，國壽（０２６２８）佔１﹒６８％及平保（０２３１８）佔

４﹒９％，即共有２０﹒３５％之恆指成分股創高位。惟其他成分股則續拉鋸不前或續盤於低處

，故縱然恆指早前已成功重越２５０天線，惟大市始終仍未能進一步快放。加上資金一直集中追

捧一眾大數據、大５Ｇ概念估及醫療股等，論情況確不太理想。因一旦上述板塊出現正常回吐

，即表示大市將失去熾烈感。其時市場氣氛將漸趨保守，而交投亦會逐步減退。由於市勢已漸蹈

不明，故最好是暫抱觀望，靜候另一潮低吸良機。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本

欄逢周四刊出）



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