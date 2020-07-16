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16/07/2020 15:01

【新冠肺炎】新疆新增１宗確診，內地連續９日無本土病例或斷纜

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地連續９日沒新增本土病例或斷纜，據新疆烏魯木齊市疫情
防控工作指揮部最新通報，當地天山區昨日（１５日）發現１宗新冠肺炎確診病例；以及３名無
症狀感染者，患者均在醫學觀察中。
　　指揮部指，該名確診者２４歲，在當地工作及居住，７月１０日因咽喉疼痛等症狀送至定點
醫院，到１４日出現發熱、頭痛等症狀，１５日核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷為確診病例。
當局正調查感染原因，經排查密切接觸者發現３名無症狀感染者。（ａｃ）

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