【華為風波】台積電：９月１４日之後未有計劃給華為繼續供貨

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部５月１５日發布的對華為限制新規將在９月１５日
生效。台積電在第二季度業績說明會表示，公司未有計劃在９月１４日之後給華為繼續供貨。
美國對華為限制的新規是，要求廠商將使用了美國的技術或設計的半導體芯片出口給華為時
，必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外。
此外，台積電第二季度與去年同期相比，收入增長２８﹒９％，淨利潤和稀釋後每股盈利均
增加了８１％。（ｊｔ）
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