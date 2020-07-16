【華為風波】台積電：９月１４日之後未有計劃給華為繼續供貨

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部５月１５日發布的對華為限制新規將在９月１５日

生效。台積電在第二季度業績說明會表示，公司未有計劃在９月１４日之後給華為繼續供貨。

美國對華為限制的新規是，要求廠商將使用了美國的技術或設計的半導體芯片出口給華為時

，必須得到美國政府的出口許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外。

此外，台積電第二季度與去年同期相比，收入增長２８﹒９％，淨利潤和稀釋後每股盈利均

增加了８１％。（ｊｔ）

