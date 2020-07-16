《輪證高清－孫明哲》科網股累計升幅大，宜多做功課找高敏感度購

《輪證高清》在過去２至３個星期，科技股帶動大市上升，直至本周才開始出現回吐，騰訊

（００７００）早前屢創新高，有投資者反映最近在挑選騰訊認購證時比以往困難，認購證的面

值變高令產品的槓桿變得不吸引，輪價的變動亦沒以往快，是不是發行商把產品比以往賣貴了呢

？

投資者有此疑問不無道理，我們的確觀察到在選擇騰訊窩輪的比早前困難，行使價合適的產

品面值較高，同時令槓桿及敏感度變低，原因有以下兩個。第一，由於騰訊不斷創新高，市場缺

乏合適條款的產品，發行商發行新產品以滿足市場需求，但新產品的年期最少６個月，比早前較

多人關注的２、３個月期輪為長，就算是價外證，面值都可能比中短期貼價或價內證高，因此槓

桿因為年期較長而變低了。第二，騰訊正股本身價位高漲，認購證的價位亦自然會較高，如沒有

轉移至換股比率較高的產品，有可能因此而降低敏感度。

面對這個選輪困難的情況，投資者只得接受，需要多下功夫多做些功課，擴大選輪的範圍以

尋找較高槓桿及敏感度的產品。以往１０％價外的騰訊認購證面值於０﹒１至０﹒２元之間，現

時同類產品需要０﹒３元以上，所以投資者現時如希望利用高槓桿及敏感度的騰訊認購證，可能

需要留意較價外選擇，在行使價方面作出取捨，看好騰訊可留意騰訊購１５９５４，行使價

６５８﹒８８元，明年１月到期；或可留意騰訊購１６３６２，行使價７００﹒５元，明年４月

到期，兩者都是現時市場上少數面值低於０﹒２５元的產品，是高敏感度及高槓桿的選擇。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

