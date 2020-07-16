【貿易再戰】字節跳動計劃加大力度擴大中國業務，以抵抗美國威脅

《經濟通通訊社１６日專訊》據美國科技媒體引述一名字節跳動投資人的報道稱，
ＴｉｋＴｏｋ面臨被美國禁止的威脅，其母公司字節跳動已向部分投資者表明，計劃更加專注在
中國市場的增長，透過拓展新領域，及開發一款新的熱門應用程序，以擴大其在中國的業務。
白宮幕僚長Ｍａｒｋ Ｍｅａｄｏｗｓ周三表示，美國總統特朗普政府正在研究社交媒體應
用構成的國家安全風險，包括ＴｉｋＴｏｋ和微信在內，預計未來幾周就會採取行動處理這個問
題。（ｊｔ）
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