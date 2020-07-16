【人行操作】渣打：預期內地第三季降準及降ＭＬＦ利率各一次

《經濟通通訊社１６日專訊》渣打銀行發表報告，預期人民銀行第三季將分別下調存款準備

金率５０個基點（或定向降準以釋放等量流動性），及中期借貸便利（ＭＬＦ）利率１０個基點

，中國的貨幣政策寬鬆周期將暫告一段落。



＊料在明年年底前人行不會下調基準存款利率＊



報告指出，從歷史上表明，除了在２０１６年３月外，當工業銷售增長復甦，此後利率將不

會下調。該行並預期，至少在２０２１年底之前，人行不會下調基準存款利率，銀行將需要積極

管理其資金成本，推進利率自由化進程。預期下半年銀行淨息差將收窄至２﹒０６％，明年進一

步降至２％。由於上半年借貸利率下降的影響反映，明年銀行淨息差壓力可能加大，當局可能需

注資１﹒３萬億元（人民幣．下同）才能令銀行的資本充足比率於今年底維持在１４﹒６％的水

平。



＊料第三季人行分別降準及降ＭＬＦ利率＊



該行預期人行第三季度再下調存款準備金率（或定向降準）５０個基點，這將令超額準備金

率由第二季的１﹒６％改善至第三季的２％，避免在經濟低於平均水平，以及新冠疫情大流行而

面臨不確定性時過度緊縮。隨著經濟擺脫危機模式，再貸款和再貼現的增長可能會放緩。

報告認為，在銀行的淨息差已經受壓的情況下，利用貸款工具代替降準並非最佳選擇。此外

，報告預期第三季ＭＬＦ利率將再降１０個基點，以助今年企業利息支出減少９３００億元，並

確保今年能創造足夠的就業機會。（ｊｔ）

