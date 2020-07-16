【華為風波】商務部評估英５Ｇ建設排除華為決定，將採取必要措施

《經濟通通訊社１６日專訊》英國首相約翰遜下令，禁止華為參與當地的５Ｇ網絡建設，當
地電訊商在明年起不可再購買華為的５Ｇ組件與設備，並要求在２０２７年前完全淘汰華為５Ｇ
設備。中國商務部新聞發言人高峰於今日的例行發布會上，再次對此決定表達中方的堅決反對。
高峰稱，對於英方背棄自由貿易政策的做法，中方正在進行評估，將採取必要措施，堅決維護中
國企業合法權益。（ｗｌ）
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