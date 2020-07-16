【Ａ股狂插】白酒股暴瀉，拖累滬指午後跌幅擴至３％失守三千三

《經濟通通訊社１６日專訊》隨著官媒批評茅台炒風事件持續發酵，作為權重板塊之一的白
酒股目前暴瀉超過８％，Ａ股市場午後跌幅快速放大，滬綜指瀉３﹒０３％，報３２５９﹒４５
點，滬深３００指數插３﹒５５％，深成指暴跌３﹒７７％。上海Ｂ股跌２﹒４６％，深圳Ｂ股
跌１﹒７３％。
兩市成交目前超過１萬億元人民幣。（ｅｙ）
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