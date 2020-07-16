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16/07/2020 14:39

【Ａ股狂插】震盪停不了，滬指暴跌４﹒５％，創板指插水６﹒１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市午後狂瀉，作為權重板塊之一的白酒股目前暴瀉９％
，券商放棄穩市急跌，銀行股亦轉跌。令Ａ股市場尾盤震盪再度放大，滬綜指暴跌４﹒５％，報
３２１０﹒０３點，危及三千二關，深成指挫５﹒５３％，創業板指更插水６﹒１％。
　　兩市成交目前接近１﹒４萬億元人民幣，外資暫通過陸股通流出超過６３億元人民幣。
（ｅｙ）

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