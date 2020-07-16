【Ａ股狂插】連日暴升終踩空，滬指收瀉４﹒５％創５個月最大跌幅

《經濟通通訊社１６日專訊》踏入７月，Ａ股如同踩足油門般向上衝，兩周內滬綜指累計上

漲１３﹒６％，和中國經濟受疫情重創、與美國加速脫勾的現實形勢背道而馳，惟官媒解釋這是

中國防控疫情成功經濟將復甦的緣故，稱此這輪行情為「健康牛」，不過這頭牛捱了兩周便開始

倒下。

今日第二季經濟數據公布，第二季ＧＤＰ重回正增長３﹒２％，高於市場預期增２﹒５％，

６月規模以上工業增加值同比增４﹒８％，為今年以來最高，亦略高預期４﹒７％。不過數據強

勁反而成為投資者高位出逃的良機，加上白酒股下午遭遇「踩踏式出逃」，Ａ場下午遭遇強震，

滬綜指跌幅由半日的１﹒４１％擴大至４﹒５％，連續第三日下跌，且創出自２月３日以來最大

單日跌幅。滬指在接近全日最低的３２１０﹒１點收市，失三千三且三千二關危。

科技股是跌市重災區，深市跌幅比滬市慘烈，深成指瀉５﹒３７％，創業板指崩近６％。上

海科創板，１２８隻股份中有４０股跌幅超過一成，僅５股上升。

兩市全日成交１５０６２億元（人民幣．下同），雖按日減少４％，但已經是連續第九日成

交超過１﹒５萬億元。

美國目前考慮制裁中國的招數，一招更比一招辣，據美國《紐約時報》周三（１５日）引述

消息人士報道指，美國政府考慮針對中國中共黨員及其親屬實施進一步的入境限制，消息指目前

建議只屬提案草案，但有可能令身在美國的中共黨員的簽證被吊銷。



＊「喝酒吃藥」不再，股王每股蒸發１３９元＊



官媒《人民日報》海外版旗下新媒體平台「學習小組」發表《變味的茅台，誰在買單》，文

章批評貴州茅台（滬：６００５１９）出產的茅台酒價格愈炒愈有，更成為官場腐敗硬通貨，提

出「酒喝不炒」，是首次有官媒提出遏止茅台炒風的論調。消息午後在市場發酵，引發白酒股崩

盤，全日板塊跌幅達到驚人的８﹒８％，被捲入輿論風暴的茅台急跌７﹒９％，報１６１４元，

每股單日貶值１３８﹒５元，公司市值在一周內蒸發約２０００千億。內地信奉「喝酒吃藥」行

情，不少基金都選擇重倉茅台，今日茅台崩盤勢令基金業遭遇重創。

同業共１３股跌停，包括處於龍頭地位的瀘州老窖（深：０００５６８）、五糧液

（深：０００８５８）以及洋河股份（深：００２３０４）。

喝酒不靈，吃藥也無用，醫藥股同樣是今日跌市主力，尤其是科創板一眾新藥公司。君實生

物（滬：６８８１８０）瀉１６﹒４％，特寶生物（滬：６８８２７８）插１５﹒６％；其他藥

股方面，兄弟科技（深：００２５６２）、恩華藥業（深：００２２６２）、未名醫藥

（深：００２５８１）等股跌停。



＊中芯Ａ漲２倍，慘市一枝獨秀＊



國內晶片龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）終於來Ａ上市，首掛開報９５

元，飆高２﹒４倍，全日收市仍漲２倍，報８２﹒９２元。不過中芯Ｈ股則出現了獲利回吐的「

收割潮」，現價暴跌２４％，兩周升幅近全銷，仍持股的股民損失慘重。

股市震盪，此前「健康牛」狂升主力券商股同暴跌，南京證券（滬：６０１９９０）、中泰

證券（滬：６００９１８）跌停，中信建投（滬：６０１０６６）瀉９﹒６％，中信証券

（滬：６０００３０）插８﹒４％，海通證券（滬：６００８３７）挫６﹒６％，華泰證券（滬

：６０１６８８）跌５﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４５１６．２５ －４．８１



上證綜合指數 ３２１０．１０ －４．５０ ６７９４．６８

深證綜合指數 ２１４４．２４ －５．２０ ８１９１．４８



上證Ｂ股指數 ２２９．２４ －３．５８ ３．２０

深證Ｂ股指數 ９０８．０１ －２．０２ １．２５



上證１８０指數 ９３４９．９９ －４．５４

上證３８０指數 ５５８５．８８ －４．６６



深證成份指數 １２９９６．３４ －５．３７

中小創新指數 ２３５４．５１ －４．９７

深圳創業板指數 ２６４６．２６ －５．９３

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