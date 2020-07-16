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即市新聞

16/07/2020 09:38

【聚焦人幣】人幣中間價逾四月高，即期開市續升５６點上６﹒９８

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣中間價兩日連升，兼創逾四個月新高，人民幣兌一美元
即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５６點子，報６﹒９８３０，上個交易日即期匯率收盤報
６﹒９８８６。
　　分析指出，隔夜歐元表現強勢，施壓美匯，提振今日人民幣中間價。而市場正翹首等待中國
二季度經濟數據，以評估經濟復甦情況。ＡｘｉＣｏｒｐ首席全球市場策略師Ｓｔｅｐｈｅｎ　
Ｉｎｎｅｓ最新觀點認為，儘管中美關係緊張，但人行對人民幣採取放任自流的方式，或暗示中
國歡迎資金流入境內股票市場。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９１３，較上個交易日升６９點子，?
升兩個交易日，兼創３月１２日以來逾四個月新高，上個交易日報６﹒９９８２。

＊經參：外資增持人民幣資產非匯率反彈直接驅動力＊

　　《經濟參考報》發表評論文章指，全球主要央行大舉量化寬鬆，市場流動性整體寬裕，驅動
風險資產持續反彈，國際資本亦不斷增持人民幣資產，這被部分輿論看作人民幣反彈的主要驅動
力量。上述邏輯有一定說服力，但卻並未充分揭示本輪人民幣反彈的本質。外資增持人民幣資產
對人民幣匯率的影響遠比很多人想像的小。在人行已經基本退出常態化市場干預的情況下，人民
幣匯率波動的直接驅動力量主要來自兩個市場：銀行結售匯市場和銀行間市場。（ｗｌ）

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