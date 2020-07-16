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即市新聞

16/07/2020 16:39

【聚焦人幣】經濟數據利好出盡，人幣即期跌９６點報６﹒９９８２

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣中間價兩日連升，兼創逾四個月新高，人民幣兌一美元
即期匯率（ＣＮＹ）今早高開５６點子企上６﹒９８，不過內地公布優於預期的二季度經濟數據
後，人民幣反而轉為下跌，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）全日跌９６點，收報
６﹒９９８２兌一美元。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１５５點子，報６﹒９９７５。
　　交易員表示，數據公布後人民幣反而轉跌，可能因為利好出盡，短期匯價或面臨一定壓力，
還是看６﹒９５－７﹒０５區間波動。不過，中期美元仍看跌，美元目前的反彈估計也是短期的

　　中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，中國經濟具有率先復蘇的優勢，ＰＭＩ指數連續四個
月在榮枯線以上，出口和利用外資的表現都超乎市場預期，最新的二季度經濟也實現３﹒２％的
正增長，比市場預期要好一些，經濟基本面對人民幣起到支撐作用，匯率開始穩中趨升，下半年
總體上看，基本面對人民幣匯率的穩定作用會逐步的顯現。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９１３，較上個交易日升６９點子，?
升兩個交易日，兼創３月１２日以來逾四個月新高，上個交易日報６﹒９９８２。（ｗｌ）

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