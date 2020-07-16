【國安立法】華爾街投行減香港人事部署，德銀亞太主管改駐新加坡

《經濟通通訊社１６日專訊》盡管香港政府強調港區國安法可穩定投資信心，但已有外資公

司開始減少在本港的人事部署，甚至包括華爾街投行。德銀宣布，下個月接任該行亞太區總裁的

Ａｌｅｘａｎｄｅｒ ｖｏｎ ｚｕｒ Ｍｕｅｈｌｅｎ將從法蘭克福搬去新加坡工作，而現任

的Ｗｅｒｎｅｒ Ｓｔｅｉｎｍｕｅｌｌｅｒ駐地則為香港。德銀又指，該行新任亞太區環境、

社會和治理負責人Ｋａｍｒａｎ Ｋｈａｎ也將遷往新加坡工作。（ｅｙ）

