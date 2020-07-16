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16/07/2020 14:42

【數據解讀】外媒：次季中國實體經濟槓桿率逾２６５％，近年新高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》外電根據中國統計局及人行數據，預計今年第二季中國實體經
濟槓桿率達到２６５﹒４％，為近年以來新高，分部門來看，無論是家庭、非金融企業和政府的
槓桿率都處於近年新高，其中家庭槓桿率５９﹒７％、非金融公司槓桿率１６３﹒７％、政府槓
桿率４２﹒１％。
　　中國多年前提出去槓桿，至今仍無改善，槓桿率反而愈來愈高。外電分析，這是由於新型冠
狀病毒大流行，決策者實施一系列貨幣和財政措施來保護中國經濟。（ｅｙ）

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