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16/07/2020 10:00

【聚焦數據】內地６月社會消費品零售總額下降１﹒８％，遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，６月社會消費品零售總
額３３５２６億元（人民幣．下同），下降１﹒８％，遠遜預期的由跌轉增０﹒３％，降幅比５
月份收窄１﹒０個百分點；環比增長１﹒３４％。
　　上半年，社會消費品零售總額１７２２５６億元，同比下降１１﹒４％，降幅比一季度收窄
７﹒６個百分點；其中二季度下降３﹒９％，比一季度收窄１５﹒１個百分點。

＊上半年餐飲收入大降３２﹒８％＊

　　上半年，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額１４９３４５億元，下降１１﹒５％；鄉
村消費品零售額２２９１１億元，下降１０﹒９％；按消費類型分，餐飲收入１４６０９億元，
下降３２﹒８％；商品零售１５７６４８億元，下降８﹒７％。
　　基本生活用品和醫療用品較快增長，上半年，限額以上單位糧油食品類、飲料類和中西藥品
類商品零售額分別增長１２﹒９％、１０﹒５％、５﹒８％，比一季度分別加快０﹒３、
６﹒４、２﹒９個百分點。
　　升級類商品銷售較快增長，限額以上單位體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額分別增長
６﹒１％和５﹒８％，一季度分別為下降５﹒１％和３﹒６％。
　　全國網上零售額５１５０１億元，同比增長７﹒３％，一季度為下降０﹒８％。其中，實物
商品網上零售額４３４８１億元，增長１４﹒３％，比一季度加快８﹒４個百分點；佔社會消費
品零售總額的比重為２５﹒２％，比一季度提高１﹒６個百分點。

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