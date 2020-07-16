【聚焦數據】內地６月社會消費品零售總額下降１﹒８％，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，６月社會消費品零售總

額３３５２６億元（人民幣．下同），下降１﹒８％，遠遜預期的由跌轉增０﹒３％，降幅比５

月份收窄１﹒０個百分點；環比增長１﹒３４％。

上半年，社會消費品零售總額１７２２５６億元，同比下降１１﹒４％，降幅比一季度收窄

７﹒６個百分點；其中二季度下降３﹒９％，比一季度收窄１５﹒１個百分點。



＊上半年餐飲收入大降３２﹒８％＊



上半年，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額１４９３４５億元，下降１１﹒５％；鄉

村消費品零售額２２９１１億元，下降１０﹒９％；按消費類型分，餐飲收入１４６０９億元，

下降３２﹒８％；商品零售１５７６４８億元，下降８﹒７％。

基本生活用品和醫療用品較快增長，上半年，限額以上單位糧油食品類、飲料類和中西藥品

類商品零售額分別增長１２﹒９％、１０﹒５％、５﹒８％，比一季度分別加快０﹒３、

６﹒４、２﹒９個百分點。

升級類商品銷售較快增長，限額以上單位體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額分別增長

６﹒１％和５﹒８％，一季度分別為下降５﹒１％和３﹒６％。

全國網上零售額５１５０１億元，同比增長７﹒３％，一季度為下降０﹒８％。其中，實物

商品網上零售額４３４８１億元，增長１４﹒３％，比一季度加快８﹒４個百分點；佔社會消費

品零售總額的比重為２５﹒２％，比一季度提高１﹒６個百分點。

