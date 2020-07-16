【聚焦數據】統計局：６月原煤生產小幅下降，原油生產略有增長

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，６月份，規模以上工業原煤生產小幅下降，

原油生產略有增長，天然氣保持較快增長。

６月份，生產原煤３﹒３億噸，同比下降１﹒２％，降幅比上月擴大１﹒１個百分點。上半

年，生產原煤１８﹒１億噸，同比增長０﹒６％，一季度為下降０﹒５％。６月份，進口煤炭

２５２９萬噸，環比增加３２３萬噸，同比下降６﹒７％；上半年，進口煤炭１﹒７４億噸，同

比增長１２﹒７％，比一季度回落１５﹒７個百分點。

６月份，生產原油１６２４萬噸，同比增長０﹒７％，增速比上月回落０﹒６個百分點；加

工原油５７８７萬噸，增長９﹒０％，比上月加快０﹒８個百分點。上半年，生產原油９７１５

萬噸，同比增長１﹒７％，比一季度放緩０﹒７個百分點；加工原油３﹒２億噸，同比增長

０﹒６％，一季度為下降４﹒６％。期內，進口原油５３１８萬噸，同比增長３４﹒４％。上半

年，進口原油２﹒６９億噸，同比增長９﹒９％，比一季度加快４﹒９個百分點。



＊天然氣生產增速環比回落，半年同比增逾一成＊



６月份，生產天然氣１５２億立方米，同比增長１１﹒３％，增速比上月回落１﹒４個百分

點，日均產量５﹒１億立方米。上半年，生產天然氣９４０億立方米，同比增長１０﹒３％，比

一季度加快１﹒２個百分點。天然氣進口增長明顯加快。６月份，進口天然氣８３３萬噸，同比

增長１０﹒８％，增速比上月加快６﹒６個百分點。上半年，進口天然氣４８３６萬噸，同比增

長３﹒３％，比一季度加快１﹒５個百分點。（ｗｌ）

