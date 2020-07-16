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16/07/2020 10:52

【聚焦數據】６月城鎮調查失業率略降至５﹒７％，就業總體穩定

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，６月，全國城鎮調查失業率為５﹒７％，比
５月下降０﹒２個百分點；其中２５－５９歲群體人口調查失業率為５﹒２％，低於全國城鎮調
查失業率０﹒５個百分點，比５月下降０﹒２個百分點。
　　６月，３１個大城市城鎮調查失業率５﹒８％，比５月下降０﹒１個百分點。
　　二季度末，農村外出務工勞動力總量１７７５２萬人。
　　上半年，全國城鎮新增就業人員５６４萬人，完成全年目標任務的６２﹒７％。（ｃｔ）

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