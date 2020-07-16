【ＦＯＣＵＳ】神州ＧＤＰ望首超美，防泡沫或傷及熱炒股

【ＦＯＣＵＳ】中國ＧＤＰ增速自一季度的－６﹒８％，拗腰反彈至二季度的３﹒２％，大

勝市場預期；絕對值逾２５萬億人民幣，若按亞特蘭大聯儲預測花旗國同期ＧＤＰ同比跌逾３５

％計，中國ＧＤＰ或是有紀錄以來首次單季超越花旗國，問鼎全球第一。

不過，神州經濟復甦勢頭樂觀，引發貨幣政策超寬鬆告一段落預期，十年期國債收益率在數

據發布後走升，而中港股市齊掉頭轉跌。



＊工業增加值領銜，消費仍遜預期＊



國家統計局周四（１６日）揭盅重磅數據，經歷首季的封城鎖國到４月起全面復工復產，二

季度ＧＤＰ增速拗腰大彈至同比增３﹒２％（預期：２﹒５％）。其中，工業增加值增速在裝備

製造、汽車、集成電路等產業帶動下，連續第四個月反彈，６月錄今年以來最高的

４﹒８％（預期：４﹒７％）。

不過，６月消費品零售總額跌１﹒８％未如預期轉正，上半年更收縮１１﹒４％，反映即使

內地疫情收斂雖遠勝於全球，但消費者信心、習慣今非昔比，加上就業收入壓力，或永久改變聚

集型、出行類消費的面貌。

此外，儘管上半年地方政府專項債發行高達２﹒２３萬億，但基礎設施投資仍未見明顯發力

，首６月同比仍降２﹒７％；房地產開發投資則由負轉正，增１﹒９％。



＊超寬鬆或告段落，中芯茅台散水＊



內地增長自首季的史上最低恢復元氣，二季度ＧＤＰ絕對值逾２５萬億人民幣

（約３﹒５７萬億美元）；若按亞特蘭大聯儲模型最新預測花旗國上季ＧＤＰ同比大跌

３５﹒５％，總量或收縮至３﹒４萬億美元左右，中國單季ＧＤＰ將史上首次超越花旗國，象徵

意義不容忽視。

經濟閃現綠燈，惟在超寬鬆貨幣政策可能告一段落預期之下，十年期國債收益率在數據發布

後走升（息升價跌），滬指、恆指半日分別收跌１﹒４％、１﹒２％，銀行間隔夜質押式回購利

率則創３月底以來盤中新高。

往前看，華南水災及三季度逾萬億地方債到期，可能續制約固定投資表現；而訂單積壓效應

消退、全球需求疲軟日益浮現，恐將拖累後續工業品生產。換言之，中國成功遏制疫情，並不足

以持續推動經濟快速反彈，要真正復常，恐還須等待有效疫苗問世。

而昨日央媽縮量續做７月到期ＭＬＦ、ＴＭＬＦ，深圳突祭「深８條」遏止炒樓，都顯示決

策層保經濟增長基本盤之餘，更小心謹慎地提防股樓泡沫。而中芯（００９８１）、茅台（滬：

６００５１９）今日齊散水，小心熱炒股調整陸續有來。

