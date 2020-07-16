《法證攻防－林恩》粵澳隔離措施放寬，憧憬提振澳門旅業

《法證攻防》香港新一波新冠肺炎疫情來襲，周二（１４日）單日新增確診個案高達４８宗

，相比澳門年頭至今累計只有４６宗病例，但新冠疫情對澳門旅游及博彩業影響卻不容忽視。澳

門２０２０年第一季度入境旅客人次只有近３２２萬人次，自２月起，每月入境人次分別按年下

跌超過９成。根據澳門博彩監察協調局幸運博彩統計，２０２０年上半年累計毛收入只有約

３３７﹒２億澳門元，較２０１９年下跌７７﹒４％，其中六月份毛收入同比跌幅高達９７％。

雖然銀河娛樂（０００２７）及金沙中國（０１９２８）旗下包含娛樂場，酒店，餐飲，購

物等業務，但以２０１９年業績來看，銀河淨博彩收益佔淨收益總額約８４％，金沙娛樂場淨收

益佔淨收益總額約８０％。

本周一晚，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心發布關於恢復粵澳兩地人員正常往來的通告

。合資格人員可以從澳門進入廣東省，豁免集中隔離１４天醫學觀測，並可於９市範圍內活動。

同時放寬針對來自湖北省和入境前１４日內到訪湖北省和北京人士的防疫措施，中國內地居民到

訪不需１４天觀察。如要進入酒店場所和公寓，只需接受探熱和出示綠色澳門健康碼，而出示有

效新冠病毒核酸檢測陰性證明，便可進入娛樂場。

銀河娛樂及金沙周二分別裂口高開約１１％及８％，後市升幅略微收窄，仍為全日升幅最大

的頭兩隻恆指成分股。個人及團體旅遊簽證何時開放？進入酒店及娛樂場所措施會否取消？從澳

門返回內地人員活動範圍會否擴大？投資者關注防疫措施逐步放寬或可刺激澳門濠賭股走勢。目

前而言，內地疫情總體受控，澳門前期防疫嚴謹，但全球疫情依然嚴峻，下一內地長假期將是國

慶黃金周，澳門成為內地市民另一旅行選址，放寬出入境限制或可推動澳門旅遊業復甦。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

