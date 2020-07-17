《陸言堂－陳永陸》中港股市動力轉弱，突破或需中央出招

《陸言堂》港股在突破２６０００點後，表現不太理想，而且每每出現高開低收的情況，反

映出在２６０００點以上的沽壓不少，直到今日（１７日）的表現才有所好轉，不過有一點值得

注意的是，港元匯價有持續轉弱的跡象，這反映出，港股已沒有新的資金，上升動力正在轉弱。



當然，港股之前的升勢，主要靠Ａ股帶動，而近日Ａ股的走勢，又真的明顯轉弱，這或者亦

為港股帶來另一困擾。事實上，Ａ股轉弱的原因，似乎與外資開始獲利套現有關，因為外資減持

Ａ股的數目，近日創了單日的新高，這反映出外資對Ａ股亦有一定的戒心。



或者，中港股市出現此現象，與投資者對中美問題有所顧慮有一定的關係，而這個隱憂，或

者在美國大選前，將會持續出現，尤其是民主、共和兩黨的候選人都在打「中國牌」，所以如果

中港股市要再出現明顯的升勢，或者要靠中央推出新的政策才可，否則短期恆指或會在

２４５００至２６０００點之間上落為主。



個別股份，可以留意睿見教育（０６０６８），股份今日顯著上升，主要因為其子公司廣東

光正教育集團，與哈爾濱工業大學及哈工大大數據集團達成戰略合作，擬在廣東省東莞市建立高

等教育學院、東莞市光正科技學院，並正式進軍高等教育領域。



東莞市光正科技學院將會座落於粵港澳大灣區內，項目佔地面積約８００畝，預期最多可容

納學生總量為１萬人，同時學院在專業設置上，將主動對接大灣區現有優勢產業轉型升級的相關

專業，當中包括大數據、機器人、智能製造、人工智能等專業，因而令睿見多了一個大灣區概念

，以及高等教育的概念。



事實上，睿見的預期市盈率不足１４倍，相比同業估值偏低，現在多了兩大概念支持，相信

股價可以進一步攀升，有機會在短期內上試４﹒５元的近日高位。《獨立股評人 陳永陸》



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