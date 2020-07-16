【國安立法】英內政大臣：正研究為１８至２３歲港人提供居留途徑

《經濟通通訊社１６日專訊》英國內政大臣彭黛玲表示，正研究為香港１８至２３歲的年輕
人，提供到英國居留的途徑。
英國傳媒報道，彭黛玲向下議院內政事務委員會透露，在１９９７年以後出生並已屆滿１８
歲的港人青年，未能申請英國國民（海外）護照（ＢＮＯ），將聚焦研究向他們提供居留途徑，
但承認問題複雜。
英國政府早前宣布將向香港的英國國民（海外）護照（ＢＮＯ）持有人及其家屬提供入籍路
徑，最快６年可申請入籍。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|開市Good Morning16/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：中芯持貨者宜及早離場
|FOCUS16/07/2020
【FOCUS】神州GDP望首超美 防泡沫或傷及熱炒股
|中國故事16/07/2020
【科創板】中芯A股半日漲逾2倍 董事長稱借助資本力量加速發展
|中國故事15/07/2020
《神州經脈》MLF縮量續做 華為英國遇挫 人幣重上7關
|財經熱話15/07/2020
《新股掛牌》六股掛牌 祖龍娛樂收高75% 每手賺8700元
|財經熱話15/07/2020
本港疫情反彈 維達翻吸是時候
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰