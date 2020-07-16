【國安立法】英內政大臣：正研究為１８至２３歲港人提供居留途徑

《經濟通通訊社１６日專訊》英國內政大臣彭黛玲表示，正研究為香港１８至２３歲的年輕

人，提供到英國居留的途徑。

英國傳媒報道，彭黛玲向下議院內政事務委員會透露，在１９９７年以後出生並已屆滿１８

歲的港人青年，未能申請英國國民（海外）護照（ＢＮＯ），將聚焦研究向他們提供居留途徑，

但承認問題複雜。

英國政府早前宣布將向香港的英國國民（海外）護照（ＢＮＯ）持有人及其家屬提供入籍路

徑，最快６年可申請入籍。（ｃｌ）

