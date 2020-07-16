【新冠肺炎】澳門：逾６２萬居民已領取消費卡，明天是最後領卡日

《經濟通通訊社１６日專訊》澳門政府宣有，截至昨（１５）日，已有約６２﹒０８萬名居
民領取第一期電子消費卡，佔登記人數逾９４％。政府呼籲已登記但未領取第一期消費卡的居民
，最遲須於明天（１７日）辦公時間內到４個指定政府服務點領卡。
第一期３０００澳門元的消費補貼使用期至７月３１日，政府再次呼籲已領卡的市民請及時
使用，逾期未使用的餘額將退回庫房。（ｃｌ）
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