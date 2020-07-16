【新冠肺炎】政府：工作場所食堂及食肆員工獲豁免「禁堂食」規定

《經濟通通訊社１６日專訊》政府規定食肆傍晚６時至翌日清晨５時不能堂食、只能外賣。

食衞局副局長徐德義今日表示，政府考慮到有業界反映，部分公司員工外出用餐有困難，另外又

有２４小時運作的公司表示，設有的員工食堂只開放予員工用膳，不向外開放，因此決定增加可

獲豁免的範圍，包括一些工作場所內的員工餐廳，及部分食肆內的員工在食肆內用膳可獲豁免，

但不包括工廠食堂。

徐德義指出，食肆內需要有適當分隔，等候外賣區及員工用膳區需要有清晰劃分。（ｃｗ）

