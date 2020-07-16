【新冠肺炎】政府：工作場所食堂及食肆員工獲豁免「禁堂食」規定

《經濟通通訊社１６日專訊》政府規定食肆傍晚６時至翌日清晨５時不能堂食、只能外賣。
食衞局副局長徐德義今日表示，政府考慮到有業界反映，部分公司員工外出用餐有困難，另外又
有２４小時運作的公司表示，設有的員工食堂只開放予員工用膳，不向外開放，因此決定增加可
獲豁免的範圍，包括一些工作場所內的員工餐廳，及部分食肆內的員工在食肆內用膳可獲豁免，
但不包括工廠食堂。
徐德義指出，食肆內需要有適當分隔，等候外賣區及員工用膳區需要有清晰劃分。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話16/07/2020
【回A反高潮】中芯兩日急插水逾三成 分析師對公司基本面存分歧
|財經熱話16/07/2020
港股先升後跌穿二萬五 全日挫510點收24970成交近二千億
|中國故事16/07/2020
《神州經脈》次季GDP轉增兼優預期 滬指直墜三千二健康牛遁形
|開市Good Morning16/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：中芯持貨者宜及早離場
|FOCUS16/07/2020
【FOCUS】神州GDP望首超美 防泡沫或傷及熱炒股
|中國故事16/07/2020
【科創板】中芯A股半日漲逾2倍 董事長稱借助資本力量加速發展
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰