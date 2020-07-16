【企業盈警】中科生物（１２３７）料中期蝕不少於２０００萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》中科生物（０１２３７）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損不少於２０００萬元人民幣，較去年同期虧損約１４７０萬元人民幣有所擴大。
該集團指，虧損增加主因美國自５月起向部分內地出口商品徵收關稅由１０％提高至２５％
，導致出口美國的木製品產品利潤率進一步下跌、美國商務部宣布啟動新的反傾銷稅和反補貼稅
調查，導致出口美國的木製品產品數量及利潤率進一步下跌。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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