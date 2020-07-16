《日入而息》李小加指年內商品通難有突破，內地次季ＧＤＰ勝預期

《今天重點》﹡本港再多６７宗確診，６３宗本地感染３５宗源頭不明

﹡政府表示工作場所食堂及食肆員工獲豁免「禁堂食」規定；政府澄清目前沒

有徵用任何酒店作檢疫用途

﹡港交所（００３８８）李小加稱香港不希望看到特殊地位被取消，其連結角

色更顯重要；李小加料今年商品通難有重大突破，新經濟股來港上市為市場

添活力

﹡本港５月出口貨量跌６﹒７％，進口貨量亦跌１１％

﹡中國第二季ＧＤＰ重回正增長３﹒２％，遠超預期

﹡內地６月社會消費品零售總額下降１﹒８％，遜預期；內地６月發電量同比

增速擴至６﹒５％，半年降逾１％；首６月全國固定資產投資跌３﹒１％優

預期，跌幅收窄



《即日市況》﹡港股先升後跌穿二萬五，全日挫５１０點收２４９７０成交近二千億



《深滬股市》﹡連日暴升終踩空，滬指收瀉４﹒５％創５個月最大跌幅



《美元匯價》﹡英國可能實施負利率，不利英鎊走勢；歐元最新報１﹒１４０１╱０２，日

圓最新報１０７﹒１３╱１４



《公司業績》﹡東駿控股（０８３８３）首九個月純利跌８６％，不派息

﹡域高金融（０８３４０）半年虧轉盈６萬元，不派息

﹡童園國際（０３８３０）年度虧轉盈１﹒６４億元，不派息

﹡中匯集團（００３８２）首三季度收入按年增加１５﹒４％



《公司資訊》﹡ＨＫＴＶｍａｌｌ擬應用程式加入外賣自取功能

﹡九毛九（０９９２２）折讓逾５％配新股淨籌８﹒３億，主要股東減持套現

３﹒６億

﹡中國金屬（０１６３６）就獲入股與綿陽科技城訂立框架協議，所得擬用於

償還貸款

﹡何舜華出任東亞中國執行董事兼行長

﹡港交所（００３８８）李小加稱香港不希望看到特殊地位被取消，其連結角

色更顯重要；李小加料今年商品通難有重大突破，新經濟股來港上市為市場

添活力

﹡格林國際（０２７００）陳漢鴻轉任非執董，余向進任執董

﹡啟明醫療（０２５００）夥德弘資本及啟明創投成立醫療投資平台；投資基

金８００萬美元

﹡康希諾生物（０６１８５）中證監同意公司Ａ股發行註冊申請

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司之新冠疫苗獲藥監局批准臨床試驗

﹡華潤醫藥與諾和諾德合作推廣生長激素注射液

﹡匯豐環球投資管理委任沈昱為中國及香港股票部主管

﹡綠科科技（００１９５）終止收購Ｙｕ Ｊｉｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ一

成股權

﹡劉強東再卸任６家京東（０９６１８）旗下公司高管職務

﹡蘇創燃氣（０１４３０）與太倉港港務集團訂立五年戰略合作框架協議

﹡艾德韋宣（０９９１９）獲上海雙創入股１４﹒４２％

﹡中銀香港（０２３８８）手機開戶服務擴展至１０個香港以外國家地區

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）第二季原煤產量按年微跌１％

﹡永義國際（０１２１８）購本金額１５００萬元的中國平安（０２３１８）

掛勾票據

﹡證監會表示偉鴻集團控股（０３３２１）股權高度集中，股價或大幅波動

﹡中煤能源（０１８９８）６月商品煤銷量按年升２０﹒５％，產量升

３﹒９％



《國企紅籌》﹡重慶鋼鐵（０１０５３）收購千信能源全部股權，涉８﹒３７億元人民幣

﹡繆建民因工作調動辭去中國財險（０２３２８）及中國人保（０１３３９）

董事長職務

﹡中國財險（０２３２８）將向人保北方信息中心增資１６﹒８億元人民幣



《神州民企》﹡正通汽車（０１７２８）擬先舊後新折讓１５﹒５％配股，淨籌逾２﹒６億

﹡雅居樂（０３３８３）以１１億元人民幣取得江蘇省常熟市住宅地塊



《中國要聞》﹡６月城鎮調查失業率略降至５﹒７％，就業總體穩定

﹡上半年全國商品房銷售額降５﹒４％，降幅收窄

﹡上半年居民實際收入降１﹒３％，消費支出降９﹒３％

﹡中國第二季ＧＤＰ重回正增長３﹒２％，遠超預期

﹡內地６月社會消費品零售總額下降１﹒８％，遜預期

﹡內地６月發電量同比增速擴至６﹒５％，半年降逾１％

﹡首６月全國固定資產投資跌３﹒１％優預期，跌幅收窄

﹡統計局表示６月工業增加值增４﹒８％略高預期；６月原煤生產小幅下降，

原油生產略有增長；上半年房地產投資增１﹒９％，恢復正增長；目前政策

保持一定靈活性，下半年適度調整；經濟穩步復甦，惟疫情衝擊損失尚需彌

補；對下半年房地產走勢持觀察態度；對下半年經濟復甦有信心，唯需求恢

復受制約

﹡外媒表示次季中國實體經濟槓桿率逾２６５％，近年新高

﹡６月７０大中城市樓價微漲，深圳環比漲幅居一線之首

﹡分析指深圳樓市限購精準打擊炒房，非全國層面收緊

﹡測算指中國６月７０城房價指數環比漲幅創１１個月高

﹡今年度全國稀土礦開採總量控制指標為１４萬噸

﹡習近平稱中國經濟長期向好基本面沒有改變、也不會變

﹡上半年豬肉產量同比下降１９％，生豬存欄量次季回升

﹡解放軍要求美國停對台軍售，斥民進黨以武謀獨屬死路

﹡深圳電網負荷達１９１３﹒６２萬千瓦，創歷史新高

﹡北京環球影城明年上半年正式開園

﹡國資委表示６月央企淨利同比增５％，扭轉下滑態勢；上半年央企完成固投

１萬億元，增７﹒２％；央企上半年累降社會運行成本超１２００億元；國

資委回應航企上半年虧損嚴重：經營好轉，風險可控；繼續落實降社會成本

政策，多方面支持中小企；加大戰略性新興產業投資，打造一批頭部企業

﹡上海恢復旅遊企業跨省團隊游業務，出入境游暫不恢復

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨投放５００億；６月債券市場共發行各類

債券４﹒２萬億元

﹡瑞幸咖啡遭開曼法院委任清盤人，日常業務仍可維持

﹡美限制僱員簽證，華為表示相關限制是不公正和武斷行動

﹡英國電訊商沃達豐要求英府取消拍賣５Ｇ頻譜

﹡中國連續第二日簽訂購買美國粟米及大豆協議

﹡字節跳動計劃加大力度擴大中國業務，以抵抗美國威脅

﹡上半年東盟取代歐盟成為中國第一大貿易夥伴

﹡中國６月美元計ＦＤＩ同比漲３﹒７％，首六月降４％

﹡商務部表示將抓緊研究出台新一批穩外貿政策；商務部評估英５Ｇ建設排除

華為決定，將採取必要措施

﹡內地啟動小店經濟推進行動，目標「百城千區億店」

﹡華為與首創集團戰略合作，發展數字化轉型等領域

﹡台積電表示９月１４日之後未有計劃給華為繼續供貨

﹡外交部回應美國擬禁中共黨員入境：違反國際基本準則

﹡華春瑩稱中方冀貿協切實履行，歡迎蓬佩奧到新疆看看

﹡農村部表示培育特色產業，建設產值超１０億元農業產業鎮

﹡上海報告輸入性登革熱病例７例，較去年同期降近八成

﹡免稅門店客源大減，中國中免上半年淨利潤跌近７２％

﹡銀保監表示支持部分省份對轄內城商行聯合重組

﹡中國金融期貨交易所與浦發銀行簽署戰略合作協議



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１２１５７﹒７４點



《其他消息》﹡梁君彥呼籲議會團結，不擔心國安法收窄議會抗爭空間

﹡棄角逐連任，莫乃光稱交棒好時機

﹡趙家賢稱民主派初選完成，不再參與選舉協調工作

﹡立法會選舉換屆明起提名，選管會提醒提名人簽確認書

﹡啟德地盤發現懷疑戰時炸彈，屯馬線不停啟德站

﹡本港５月出口貨量跌６﹒７％，進口貨量亦跌１１％

﹡港府拒續批《紐約時報》記者工作簽證，未交代原因

﹡世邦魏理仕表示香港成亞太區四大領先數據中心市場之一

﹡卓佳夥３香港、城大、微軟及天開數碼推出數碼股東大會系統

﹡經絡表示資金流入持續，料一個月拆息跌至０﹒２厘

﹡深成指收瀉５﹒３７％，中小創新指挫４﹒９７％；滬股通額度全日流走

１５﹒７億元，陸股通淨流走６９億



《國安立法》﹡中聯辦及港澳辦強烈譴責美國簽署香港自治法案

﹡台灣金管會未見香港分支機構變動需求

﹡外交部召見美國駐華大使，堅決反對通過香港自治法案

﹡保安局對美國結束向港警提供培訓表示遺憾

﹡英內政大臣表示正研究為１８至２３歲港人提供居留途徑

﹡區諾軒稱無要求初選參選人簽抗爭聲明

﹡港府堅決反對香港自治法案成為美國法律

﹡華爾街投行減香港人事部署，德銀亞太主管改駐新加坡

﹡楊立門稱商界對美國制裁早有心理準備，憂其盟友倣效

﹡官媒評論文章指台獨勢力案件應交由駐港國安公署管轄



《新冠肺炎》﹡本港再多６７宗確診，６３宗本地感染３５宗源頭不明

﹡政府表示工作場所食堂及食肆員工獲豁免「禁堂食」規定；政府澄清目前沒

有徵用任何酒店作檢疫用途

﹡澳門表示逾６２萬居民已領取消費卡，明天是最後領卡日

﹡內地低風險地區影院下周一復開，上座率不得超３０％

﹡新疆新增１宗確診，內地連續９日無本土病例或斷纜

﹡尖沙咀瑰麗酒店「彤福軒」員工確診，暫停開放１４天

﹡何栢良促請當局安排有確診個案街市停市數天消毒

﹡阿斯利康候選疫苗初期試驗數據或將於下周一公布

﹡涉藏毒停職警確診，每日到青山警署報到

﹡勞資審裁處外判清潔工確診，審裁處今起關閉聆訊延期

﹡黃埔藍田譚仔三哥有食客確診分店關閉三天清潔

﹡荃景圍胡忠游泳池場地主管初步確診

（ｚｚ）

