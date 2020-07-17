《油金掠影》油組同意降低減產油跌１％，歐央行按兵不動金失千八

《經濟通通訊社１７日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友同意下月起減少減產規

模，而美國新增新冠肺炎病例仍在不斷攀升，油價周四（１６日）下跌１％。

布蘭特原油期貨下跌４２美仙或１％，報４３﹒３７美元。美國原油跌４５美仙或１﹒１％

，收４０﹒７５美元。

油組及其包括俄羅斯在內的盟友（ＯＰＥＣ＋）周三（１５日）同意從８月起到１２月，減

產力度將降到每日７７０萬桶，而５月以來ＯＰＥＣ＋一直實施每日９７０萬桶的減產協議，相

當於全球供應量的一成。

沙特能源大臣表示，由於５月和６月未達到配額的國家將在８月和９月進行補償性額外減產

，實際減產規模將超過該水平，總減產規模將達到每日約８１０至８３０萬桶。

另外，中國６月份煉油日原油加工量較上年同期增長９％，是有紀錄以來最高水平。



＊美元指數上漲０﹒３％＊



歐洲央行維持貨幣政策不變，加上美元走強，促使部分投資者獲利離場，金價周四失守１８

００美元。

現貨金下滑０﹒８％，報１７９６美元。美國黃金期貨跌０﹒７％，報１８００﹒３０美元

。

歐洲央行維持政策不變，稱此前的措施正在產生效果。歐洲央行總裁拉加德表示，儘管目前

歐元區經濟顯示出從疫情引發的衰退中反彈的一些跡象，歐洲央行仍將利用其刺激措施的全部火

力。

美元指數上漲０﹒３％，從而限制金價上漲。

其他貴金屬，鈀金升０﹒４％，至１９８８﹒９２美元。鉑金跌１﹒２％，報８２２﹒４２

美元。白銀下滑１﹒２％，報１９﹒１５美元。（ｆｚ）

