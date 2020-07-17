  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2020 07:50

《油金掠影》油組同意降低減產油跌１％，歐央行按兵不動金失千八

　　《經濟通通訊社１７日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友同意下月起減少減產規
模，而美國新增新冠肺炎病例仍在不斷攀升，油價周四（１６日）下跌１％。
　　布蘭特原油期貨下跌４２美仙或１％，報４３﹒３７美元。美國原油跌４５美仙或１﹒１％
，收４０﹒７５美元。
　　油組及其包括俄羅斯在內的盟友（ＯＰＥＣ＋）周三（１５日）同意從８月起到１２月，減
產力度將降到每日７７０萬桶，而５月以來ＯＰＥＣ＋一直實施每日９７０萬桶的減產協議，相
當於全球供應量的一成。
　　沙特能源大臣表示，由於５月和６月未達到配額的國家將在８月和９月進行補償性額外減產
，實際減產規模將超過該水平，總減產規模將達到每日約８１０至８３０萬桶。
　　另外，中國６月份煉油日原油加工量較上年同期增長９％，是有紀錄以來最高水平。

＊美元指數上漲０﹒３％＊

　　歐洲央行維持貨幣政策不變，加上美元走強，促使部分投資者獲利離場，金價周四失守１８
００美元。
　　現貨金下滑０﹒８％，報１７９６美元。美國黃金期貨跌０﹒７％，報１８００﹒３０美元

　　歐洲央行維持政策不變，稱此前的措施正在產生效果。歐洲央行總裁拉加德表示，儘管目前
歐元區經濟顯示出從疫情引發的衰退中反彈的一些跡象，歐洲央行仍將利用其刺激措施的全部火
力。
　　美元指數上漲０﹒３％，從而限制金價上漲。
　　其他貴金屬，鈀金升０﹒４％，至１９８８﹒９２美元。鉑金跌１﹒２％，報８２２﹒４２
美元。白銀下滑１﹒２％，報１９﹒１５美元。（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/07/2020
人民幣有「錢」景　2招儲錢博有升有息！
財經熱話16/07/2020
【回A反高潮】中芯兩日急插水逾三成　分析師對公司基本面存分歧
財經熱話16/07/2020
港股先升後跌穿二萬五　全日挫510點收24970成交近二千億
中國故事16/07/2020
《神州經脈》次季GDP轉增兼優預期　滬指直墜三千二健康牛遁形
開市Good Morning16/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：中芯持貨者宜及早離場
FOCUS16/07/2020
【FOCUS】神州GDP望首超美　防泡沫或傷及熱炒股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金