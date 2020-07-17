《華爾街內望》美股受科網股拖累，道指跌１３５點，納指挫近１％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國上周初次申請失業金人數高企，加劇市場對疫情增加經濟
損失的擔憂，加上受微軟、蘋果等科網股拖累，美股周四（１６日）下跌。
道指跌０﹒５％或１３５點，收報２６７３４點。標指跌０﹒３４％或１０點，報３２１５
點。納指跌０﹒７３％或７６點，收報１０４７３點。
標指於過去一周漲幅超過納指近三個百分點，創自今年３月底以來首次，反映出投資者對科
網股的青睞有所減弱。
美國上月零售銷售增幅超預期，但在第二波疫情下零售銷售正在減弱，並仍有３２００萬美
國人領取失業金。新病例激增亦迫使加州和其他州份再次停擺，或引發更多商業損失。
個股方面，蘋果跌１﹒２％，微軟低２％，Ｔｗｉｔｔｅｒ受駭客事件拖累跌１﹒１％。串
流服務供應商Ｎｅｔｆｌｉｘ公布業績遜預期後，盤後暴跌１０％。
另外美國銀行跌２﹒７％，因為其第二季利潤銳減逾半。不過摩根士丹利漲２﹒５％，其季
度利潤創紀錄。
美國航空急跌７﹒４％，公司向２﹒５萬名員工發出強制休假通知，並警告需求或再放緩。
電動車生產商特斯拉跌近３％，有數據指公司第二季於加州的車輛註冊量減少近半。
指標十年期國債收益率跌兩個基點至０﹒６１２％。（ａｌ）
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