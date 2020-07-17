《華爾街內望》美股受科網股拖累，道指跌１３５點，納指挫近１％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國上周初次申請失業金人數高企，加劇市場對疫情增加經濟

損失的擔憂，加上受微軟、蘋果等科網股拖累，美股周四（１６日）下跌。

道指跌０﹒５％或１３５點，收報２６７３４點。標指跌０﹒３４％或１０點，報３２１５

點。納指跌０﹒７３％或７６點，收報１０４７３點。

標指於過去一周漲幅超過納指近三個百分點，創自今年３月底以來首次，反映出投資者對科

網股的青睞有所減弱。

美國上月零售銷售增幅超預期，但在第二波疫情下零售銷售正在減弱，並仍有３２００萬美

國人領取失業金。新病例激增亦迫使加州和其他州份再次停擺，或引發更多商業損失。

個股方面，蘋果跌１﹒２％，微軟低２％，Ｔｗｉｔｔｅｒ受駭客事件拖累跌１﹒１％。串

流服務供應商Ｎｅｔｆｌｉｘ公布業績遜預期後，盤後暴跌１０％。

另外美國銀行跌２﹒７％，因為其第二季利潤銳減逾半。不過摩根士丹利漲２﹒５％，其季

度利潤創紀錄。

美國航空急跌７﹒４％，公司向２﹒５萬名員工發出強制休假通知，並警告需求或再放緩。

電動車生產商特斯拉跌近３％，有數據指公司第二季於加州的車輛註冊量減少近半。

指標十年期國債收益率跌兩個基點至０﹒６１２％。（ａｌ）

