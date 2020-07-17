《運籌帷幄－梁業豪》上周拒絕推介中芯國際，乃苦口婆心

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和顯著向淡。昨天（１６日）華夏滬深三百（０３１８８）大幅急挫，

完全符合筆者的預期。再次證明，對一般散戶投資者而言，最後一分利潤真的博不過。另一方面

，上周筆者於「港股影音分析」內表明不應持有中芯國際（００９８１），ＹｏｕＴｕｂｅ和

Ｐａｔｒｅｏｎ會員都應明白箇中理由。一隻２０天年度化歷史波幅高達１１４％的中型股，筆

者當然拒絕向讀者推介，讓他們面對自己府付不來的風險。

最令絕大部分投資者中伏者，為昨早股價依然略為高開，卻原來是大戶沽家精心布置的陷阱

。可惜１分鐘圖，股價使低見３２﹒００元；試問有多少散戶投資者能夠及時脫身呢？於升市中

，大家都陶醉於帳面利潤中；筆者苦口婆心，但願意聽從建議趁高離場者，恐怕只屬少數。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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