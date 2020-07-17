《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅周四同步受壓，選輪要講時機

《窩輪匯智》上周提到為手持正股為好倉買保險的重要性，本周隨即迎來科技新經濟股洗倉

式向下的行情。早前有以適量淡倉作部署的投資者，理應能領略一二。

本周特別要留意的是，本周四大市及科技股急挫，投資者或會以為引伸波幅相反上升，但實

情是，引伸波幅並未有因應股價下挫而有所回升呈「鏡面」的走勢，反而是同步向下。續看大市

周五反彈，但上落波動性的確較先前數天少，量度恆指上市期權定價的恆指波幅指數繼續向下，

跌至２５樓下約兩周前水平附近。眾所周知，引伸波幅的高低正預視投資者對後市波動性的預期

，引伸波幅不會預知大市往後升或跌，恆指波幅指數亦不是俗稱「恐慌指數」，未必能告知大家

市場有多恐慌。

在引伸波幅自周二（２１日）見７月高位後回落的情況下，投資者宜留意手持的窩輪在價格

上的變化。簡單來說，較進取條款即年期愈短及價外程度高的窩輪，引伸波幅的升跌可以令能否

進入價內的機會大增或大減。相反，年期較長而貼價的產品，引伸波幅的升跌對其價格敏感度則

會較低。因此，投資者若預期短線引伸波幅或會進一步受壓，則不宜留意太進取的產品。相反，

若認為相關資產價格有機會在短時間內出現明顯升或跌幅，短年期引伸波幅或有機會急升的話，

則可以較少資金部署相對進取及高槓桿產品，當股價及引伸波幅看法皆正確時，這類產品的爆炸

力亦會相對較高，不過投資者就要有最壞情況準備，若看錯方向及引伸波幅不升反跌，這類證的

跌幅會較明顯，若短身證在到期時未處價內，更會損失全部投資。

回說後市，恆指踏入７月在四個交易日內曾升逾２３００點，惟７月７日高見２６７８２點

後回調最低見２４９１９點，於７日內跌逾１８００點，差約５００點便還原基本步，２５０天

的牛熊分界線得而復失。投資者欲作部署把握上落來回４３００點的機遇，選輪時除問問自己對

相關資產價格往後看好或看淡後，緊記亦問問自己對引伸波幅即往後波動性的考量，方以相應窩

輪作部署。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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